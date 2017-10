Rusia 2018: Jorge Sampaoli reveló los vicios de los jugadores de selección chilena [VIDEOS]

La crisis de la selección chilenano deja de ser tema de las principales portadas de la prensa de nuestro vecino del sur. PEro en medio de esta desazón el diario 'Las Últimas Noticias' publicó fragmentos de una conversación entre Jorge Sampaoli y periodistas argumentando que 'La Roja' no iría a Rusia 2018por culpa de la indisciplina de sus futbolistas.



Jorge Sampaoli desnudó en el 2015, cuando aún era técnico del seleccionado trasandino, y luego de conseguir el titulo de la Copa América desnudó los excesos de sus principales figuras, como lo son Arturo Vidal o Alexis Sánchez, quienes hoy se quedaron fuera del mundial de Rusia 2018 en medio de las críticas



El periodista Sergio Gilbert, resume algunas frases de Jorge Sampaoli la más cruda fue sobre Arturo Vidal, referent de la selección chilena. "Es para un especialista médico. Le gusta tomar y no se controla. Cuando veníamos en el avión de vuelta de Lima, me fue a preguntar si podía abrir una botella de cerveza que había comprado en el aeropuerto. Le dije que no, que venían dirigentes y otras personas", señaló.



Pero Jorge Sampaoli no se quedó allí y también opinó sobre otros pupilos en la selección chilena. "A Eduardo vargas Cada vez que lo veo llegar a Chile está peor que antes. Mauricio Pinilla Solo piensa en las fiestas cuando lo convoco. Alexis Sánchez a veces amanece con sus audífonos puestos y se sienta solo a tomar desayuno, sin hablar con nadie", comentó.



Pero el hoy DT de Argentina también sabe quienes modificaron su conducta profesional. "A Gary Medel le gusta salir y divertirse, pero ya no bebe. Por ejemplo a Claudio Bravo lo hacen poner la cara, pero son otros, lo de la Banda Pitillo, los que lideran el equipo", concluyó Jorge Sampaoli.