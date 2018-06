Rusia 2018: Neymar regaló impresionante jugada de lujo en el mundial [VIDEO y FOTOS]

Neymar es el jugador diferente, el que paga la entrada, al que vas a ver jugar esperando una magia con el balón. El capitán de la selección de Brasil no decepcionó y ayer regaló un autentico lujo a todos los seguidores del mundial Rusia 2018 , durante la victoria 2-0 ante Costa Rica.



Neymar ha recuperado la alegría para jugar a la pelota y demostró que de la lesión, que lo sacó de la última parte de la temperada con el PSG, no queda nada. Ayer la estrella de la selección de Brasil fue determinante no solo por ser el conductor del equipo sino por anotar uno de los goles de la victoria que lo pone cerca de los octavos de final de Rusia 2018.



Corría el minuto 6' de la adición, cuando Neymar se vio acorralado por la marca de Yeltsin Tejeda, cerca a la línea de meta. Fue allí que el delantero mostró su genialidad y con una 'Bicicleta' superó al defensor tico, pasándole la pelota sobre su cabeza y luego habilitar a un compañero.



Neymar y la jugada más aplaudida en Rusia 2018

Aún falta que Neymar llegue a 100%, de su rendimiento y eso quedó demostrado con el difícil partido que afrontó la selección de Brasil . Hoy, con un pie en octavos de final, se espera que el Scracth consiga un mejor rendimiento ante Serbia.