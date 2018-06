Rusia 2018: Niño pide a Luis Suárez no volver a morder rivales en el mundial [VIDEO y FOTOS] 

Luis Suárez , la estrella de Barcelona y de la selección de Uruguay , que está viajando rumbo a Rusia 2018 tuvo una singular despedida cuando un niño se acerca hasta su auto para hacerle una insospechada advertencia al pie de la ventana de su auto.



El pequeño hincha de la selección de Uruguay que iba a acompañado de su padre, no se acercó a Luis Suárez para pedirle un autógrafo, ni tampoco para un selfie con la camiseta celeste. El pequeño llegó hasta el 'Pistolero' para decirle que no deje a su equipo en desventaja numérica como lo hizo en el mundial de Brasil 2014. "No vayas a morder en el mundial...".



La reacción de Luis Suárez fue no responder la insólita petición de este niño que en sus simples palabras también iba el pedido de todo un país, que le pide al artillero de la selección de Uruguay no hacer ninguna excentricidad que ponga en peligro su participación en Rusia 2018 .



Un niño 👦 🇺🇾 le gritó a Luis Suárez: "¡No vayas a morder en el Mundial!". 😂 Imperdible ▶🎥 pic.twitter.com/D0gRB8hqQb — NCS (@NCStoryNet) 8 de junio de 2018

Luis Suárez , goleador que está en deuda con la selección de Uruguay, es un reincidente en este tipo de faltas (mordidas) contra sus rivales sobre el campo de juego. Tuvo un episodio en Liverpool y otra con la selección de Uruguay durante el mundial de Brasil ante la selección italiana que mereció un castigo severo de parte de la FIFA.



Hoy la selección de Uruguay tiene un camino no muy empedrado rumbo los octavos de final, pues en el Grupo A, enfrentará a Rusia, Arabia Saudita y Egipto.