Rusia 2018: Los 30 mejores partidazos de las selecciones antes del Mundial

Falta muy poco para el inicio del Mundial Rusia 2018 y las selecciones clasificadas esperan llegar de la mejor manera. En esta nota conoce la programación de amistosos con miras a la Copa. ¡Agéndalo! ¡Imperdible!



Lunes 28 de mayo



- Portugal vs Túnez (1:45 p.m.)

- Francia vs República de Irlanda (2:00 p.m.)

- México vs Gales (8:00 p.m.)



Martes 29 de mayo



- Argentina vs Haití (6:00 p.m.)

- Perú vs Escocia (8:00 p.m.)

- Panamá vs Irlanda del Norte (9:00 p.m.)



Viernes 1 de junio



- Colombia vs Egipto (1:30 p.m.)

- Francia vs Italia (2:00 p.m.)



Sábado 2 de junio



- Alemania vs Austria (11:00 a.m.)

- Inglaterra vs Nigeria (11:15 a.m.)

- Suecia vs Dinamarca (12:45 p.m.)

- Bélgica vs Portugal (1:45 p.m.)

- México vs Escocia (7:00 p.m.)



Domingo 3 de junio



- Brasil vs Croacia (9:00 a.m.)

- Costa Rica vs Irlanda del Norte (1:00 p.m.)

- Perú vs Arabia Saudita (1:00 p.m.)

- España vs Suiza (2:00 p.m.)



Miércoles 6 de junio



- Panamá vs Noruega (12:00 p.m.)

- Bélgica vs Egipto (1:45 p.m.)

Jueves 7 de junio



- Inglaterra vs Costa Rica (2:00 p.m.)

- Portugal vs Argelia (2:15 p.m.)

- Uruguay vs Uzbekistán (6:00 p.m.)



Viernes 8 de junio



- Alemania vs Arabia Saudita (12:30 p.m.)

- España vs Túnez (horario por confirmar)

- Argentina vs Israel (horario por confirmar)



Sábado 9 de junio



- Australia vs Hungría (10:30 a.m.)

- Perú vs Suecia (12:15 p.m.)

- Francia vs Estados Unidos (2:00 p.m.)

- México vs Dinamarca (2:00 p.m.)



Domingo 10 de junio



- Brasil vs Austria (9:00 a.m.)



Lunes 11 de junio



- Costa Rica vs Bélgica (1:45 p.m.)