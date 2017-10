El panel del programa deportivo de radio ADN de Chile hizo una cruda reflexión sobre la eliminación de Chile del Mundia Rusia 2018 y sorprendió a toda Sudamérica.



Los panelistas, lejos de gritar o enojarse, fueron lo suficientemente ponderados al momento de analizar la actuación de los jugadores chilenos tras ganar dos Copa América. En suma, dijeron todo lo que pensábamos sobre algunos actos soberbios de La Roja y la reacción de rechazo que muchos sintieron tras esas actitudes. La que incluye las pintas en el vestuario de Perú en el Estadio Nacional: "Aquí pasó el campeón de América".

Aquí el resumen de la reflexión:



"Vamos a quedar como los llorones del barrio, que cada vez que nos va mal tenemos que ir a lloriquear a la FIFA porque no somos capaces de ganar en la cancha".



"Somos la selección más odiada de Sudamérica. Nuestra hinchada es la que peor se porta y no porque ocasionamos graves incidentes. Somos tremendamente mal educados fuera de Chile. Es hora de decirlo".



"Vamos de mal educados en todo el mundo. No respetamos las culturas diferentes a la nuestra. No respetamos a la gente en su propio país. Andan diciendo "negro conch..." (mentada de madre) en todos lados. Es una vergüenza".

Periodistas chilenos hacen reflexión de la eliminación y estremecen a todo Sudamérica

"Algunos jugadores se burlaban de los uruguayos, andaban provocando a los argentinos. Nos fue bien un rato y no por eso vamos a desconocer toda historia de atrás. El fútbol es muy largo".



"Los uruguayos preferían que vaya Argentina, que Chile. Al final todos querían que Chile perdiera. Porque nos dedicamos a jactarnos de lo bueno que éramos. Pero en el fondo, antes, nunca habías ganado y ahora les tocó perder".



"Nos estamos comportando muy mal en todos lados. Los jugadores andan burlándose, con la tocada de oreja, con la avivada, enrostrando, las pintas en Lima ('Por aquí pasó el campeón')".



"Para ser el mejor del mundo hay que ganar un Mundial y Chile ni siquiera lo va a jugar. Ganaste puntos por el TAS porque no pudiste ganarle a Bolivia, igual quedaste como lloroncito, y ahora vamos a ir a reclamar. Ya basta, basta. Cuando gana se cree la raja (lo máximo) cuando pierde se va a llorar a la FIFA. No, paremos".

