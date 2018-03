Rusia 2018: Programación de los amistosos más importantes de marzo rumbo al inicio del Mundial 

Cada vez falta menos para el inicio del Mundial Rusia 2018. Por ello, las selecciones que estarán en dicha cita buscan prepararse de la mejor forma chocando con rivales de peso. En esta nota conoce la programación de todos los partidazos del mes de marzo.



La selección peruana, que vuelve a un Mundial luego de 36 años, enfrentará a Croacia e Islandia en esta fecha doble de amistosos FIFA de cara a Rusia 2018. Estos encuentros de la 'bicolor' se llevarán a cabo en Estados Unidos.



A continuación conoce todos los enfrentamientos más resaltantes que veremos en el mundo. Ojo: Todos están con horario de Perú (dale click a los partidos para conocer la hora y canal de otros países).



Viernes 23 de marzo



Rusia vs Brasil (11:00 a.m.)

Alemania vs España (2:45 p.m.)

Holanda vs Inglaterra (2:45 p.m.)

Polonia vs Nigeria (2:45 p.m.)

Portugal vs Egipto (2:45 p.m.)

Argentina vs Italia (2:45 p.m.)

Francia vs Colombia (3:00 p.m.)

Perú vs Croacia (7:00 p.m.)

México vs Islandia (9:30 p.m.)



Martes 27 de marzo



Rusia vs Francia (10:50 a.m.)

Alemania vs Brasil (1:45 p.m.)

Inglaterra vs Italia (2:00 p.m.)

Colombia vs Australia (2:00 p.m.)

Dinamarca vs Chile (2:00 p.m.)

España vs Argentina (2:30 p.m.)

Estados Unidos vs Paraguay (6:30 p.m.)

Islandia vs Perú (7:00 p.m.)

México vs Croacia (9:00 p.m.)