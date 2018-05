Rusia 2018: Recomiendan que empresas dejen ver el Mundial a sus trabajadores para aumentar la productividad

Ya falta muy poco para Rusia 2018 y los hinchas de la selección peruana ya se están preparando. Pero mientras algunos compran los mejores televisores y muebles para ver los partidos desde la comodidad de sus casas, otros se han resignado a perdérselos o no verlos a pierna suelta y dando rienda suelta a su pasión ya que tienen que trabajar.



Y es que la mayoría de partidos de la selección peruana en el Mundial Rusia 2018 se realizarán en horarios de oficina (hora peruana). El 16 de junio el encuentro con Dinamarca será a las 11:00 a.m., el 21 de junio el partido versus Francia será a las 10 a.m. y finalmente el duelo con Australia será a las 9:00 a.m. del 26 de junio.

Frente a esta situación, la empresa Linio recomendó que los trabajadores puedan ver los partidos de Perú en el Mundial Rusia 2018 en sus propias oficinas y así suspender momentáneamente sus operaciones, consignó el diario Gestión.

Según el referido medio, todos los estudios de clima laboral indican que si un trabajador se siente motivado en su centro de trabajo, en consecuencia será mucho más productivo y eficiente para su empleador.

Guiselle Alatrista, gerente de Recursos Humanos para Perú de Linio, indicó que una medida como permitir que los trabajadores disfruten de los partidos de Perú en Rusia 2018 hará que el empleado esté más comprometido e identificado con la compañía.

Pero eso no es todo, según Alatrista, la decisión permitirá mejorar el clima laboral y el compañerismo en la oficina, lo que se traducirá en un aumento de la productividad.

Finalmente, la ejecutiva recomendó aplicar una política de recuperación de horas antes o después de la jornada laboral, para no afectar los indicadores de la empresa.

