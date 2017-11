Rusia 2018: Día y hora de todos los partidos de repechaje por  6 cupos al Mundial

Rusia 2018: Se disputarán la serie de partidos del repechaje por uno de los seis cupos al Mundial. Los partidos intercontinentales y de Europa, se suman al cierre de las Eliminatorias de África.

CONCACAF, CONMEBOL, UEFA y la Confederación de Oceanía definirán seis plazas; Además, África pone en juego otras tres, aparte de los clasificados (Egipto y Nigeria).

Partidos al repechaje a Rusia 2018:



IDA:



Jueves 9

Irlanda del Norte vs. Suiza (2:45 p.m.)

Croacia vs. Grecia (2:45 p.m.)



Viernes 10

Suecia vs Italia (2:45 p.m.)

Honduras vs. Australia (5:00 p.m.)

Nueva Zelanda vs. Perú (10:15 p.m.)



Sábado 11

Dinamarca vs. Irlanda (2:45 p.m.)



VUELTA:



Domingo 12

Suiza vs Irlanda del Norte (12:00 p.m.)

Grecia vs. Croacia (2:45 p.m.)



Lunes 13

Italia vs. Suecia (2:45 p.m.)



Martes 14

Irlanda vs Dinamarca (2:45 p.m.)



Miércoles 15

Australia vs. Honduras (4:00 a.m.)

Perú vs. Nueva Zelanda (9:15 p.m.)

Resultados del sorteo de la

repesca europea a #Rusia2018.



NIR-🇨🇭

🇭🇷-🇬🇷

🇩🇰-🇮🇪

🇸🇪-🇮🇹



📆 9 al 11 nov (ida)

📆 12 al 14 nov (vuelta) pic.twitter.com/0MU8lnYet4 — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) 17 de octubre de 2017

IRLANDA DEL NORTE VS. SUIZA



Irlanda del Norte puede clasificarse a su primer Mundial en 32 años tras terminar segunda en un grupo que desde el principio estaba destinado a ser ganado por el campeón mundial Alemania.



Suiza, cuarto del ranking mundial tan recientemente como agosto, culminó segundo en su sector a pesar de lograr nueve victorias consecutivas en el inicio de las eliminatorias.



El técnico de Suiza, Vladimir Petkovic, todavía lamentaba el lunes la derrota 2-0 ante Portugal en la última fecha de la fase de grupos, al señalar que pensaba que esta semana estarían jugando “un lindo amistoso”. Admitió que su equipo pecó de pasivo ante Portugal, y señaló que sus jugadores deben asumir más responsabilidad.



Suiza tiene que pasar la página lo antes posible para enfocarse en el duelo de ida el jueves en Windsor Park, donde solo Alemania ha derrotado a Irlanda del Norte en un partido oficial en los últimos cuatro años.



Suiza ha ganado nueve partidos consecutivos como local, un buen augurio para el encuentro de vuelta el domingo en Basilea.

CROACIA VS. GRECIA



Grecia intenta regresar a un torneo importante luego de no clasificarse a la Eurocopa del año pasado.



Los griegos no contarán para el partido de ida el jueves en Croacia con el zaguero Kostas Manolas, quien está suspendido. La vuelta será el domingo en Grecia.



La FIFA sancionó a Manolas por intentar manipular su récord disciplinario al hacerse amonestar a propósito en un partido contra Chipre el 7 de octubre. Esa baja le ocasiona otro dolor de cabeza al técnico Michael Skibbe, que tampoco contará con el mediocampista Petros Mantalos ni el delantero Tasos Donis por lesiones.



Croacia, por su parte, no contará con el volante de contención Milan Badelj. Los croatas apuesta a que su figura Luka Modric recupere su mejor nivel, luego de algunas decepcionantes actuaciones recientes con su club Real Madrid. El mediocampista llega descansado, luego de no jugar con el Madrid en la fecha más reciente de la liga española.



Croacia y Grecia son veteranos de estas instancias, ya que ambos se clasificaron al Mundial de 2014 en Brasil a través del repechaje.

Klose subirá el trofeo al escenario 🏆

El goleador histórico de los mundiales estará en el Sorteo Final #Rusia2018: https://t.co/GmMkgZWiHOpic.twitter.com/t45Vt63DVw — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) 7 de noviembre de 2017

SUECIA VS. ITALIA



La última vez que Italia no se clasificó a una Copa del Mundo fue en 1958, cuando el torneo se realizó en Suecia.



Los cuatro veces campeones mundiales han tenido un rendimiento deficiente desde que perdieron 3-0 ante España en septiembre. A partir de entonces, la Azzurra superó 1-0 a Israel, empató 1-1 con Macedonia y venció 1-0 a Albania para terminar segunda en su grupo.



Suecia dejó una buena impresión en las eliminatorias al vencer a Francia, y superar a Holanda en su sector. “Somos ganadores tan solo por estar aquí”, comentó el técnico sueco Janne Andersson. El partido de ida será el viernes en Suecia y la vuelta el lunes en Italia.



Suecia no perdió una sola vez en las eliminatorias en su estadio Friends Arena, y su delantero Marcus Berg anotó ocho goles en nueve partidos.

Cuando la unión

hace la fuerza 👏



Irlanda del Norte

se mide con Suiza 🇨🇭

en la repesca: 👇https://t.co/ec5c2oVL5spic.twitter.com/ATze2xMe9f — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) 7 de noviembre de 2017

DINAMARCA VS. IRLANDA



Irlanda conoce bien lo que significa disputar un playoff para clasificarse a un torneo importante.



Este será el noveno repechaje para Irlanda, que ha perdido en cinco ocasiones, incluyendo un revés ante Francia para el Mundial de 2010 en el que Thierry Henry tocó el balón con la mano antes de un gol.



El partido de ida será el sábado en Dinamarca y la vuelta el martes en Irlanda. Irlanda superó 1-0 a Gales en la última fecha de las eliminatorias para acceder al playoff.



Dinamarca apuesta al genio de Christian Eriksen, una de las estrellas de Tottenham en la liga Premier y que marcó ocho goles en las eliminatorias. Los daneses vencieron 4-0 a Polonia en la etapa de grupos, aunque los polacos finalmente ganaron el sector y lograron el boleto directo al Mundial.

PERÚ VS. NUEVA ZELANDA



Perú no contará con su estrella y goleador Paolo Guerrero para la serie que se pone en marcha el sábado (hora de Nueva Zelanda, viernes en Perú) en Wellington. El delantero de Flamengo y goleador histórico de la selección peruana fue suspendido provisionalmente por la FIFA por arrojar positivo en un control antidopaje después de un partido ante Argentina por las eliminatorias sudamericanas.



Se trata de una baja importante para el equipo conducido por el argentino Ricardo Gareca, que convocó al delantero Yordy Reyna para reemplazar a Guerrero.



“Estamos apenados, es nuestro capitán, nuestro líder. Sabemos la clase de persona y de jugador que es", dijo el zaguero Christian Ramos sobre la situación de Guerrero, máximo goleador de Perú en las eliminatorias con seis tantos.



Perú disputará el repechaje después de terminar quinto en la eliminatoria de Sudamérica, y busca clasificarse a su primer Mundial desde 1982. El partido de vuelta se jugará el miércoles en Lima.

HONDURAS VS. AUSTRALIA



Honduras busca clasificarse a su tercer Mundial consecutivo, aunque para los dos anteriores lo hizo directamente al terminar tercero en el hexagonal final de la CONCACAF.



Esta vez finalizó cuarto y enfrentará a Australia en la serie de ida y vuelta que comienza el viernes en San Pedro Sula.



El técnico colombiano de Honduras, Jorge Luis Pinto, intenta repetir el éxito que obtuvo en el Mundial de 2014 con la selección de Costa Rica, a la que condujo hasta los cuartos de final.



Para Australia, se trata precisamente del escenario que querían evitar cuando pasaron de la confederación de Oceanía a la de Asia después del Mundial de 2006. Los futbolistas australianos tuvieron que viajar desde tres continentes para reunirse en Honduras esta semana. El partido de vuelta es el miércoles en Australia. Tim Cahill, el goleador histórico de Australia, está en duda por una lesión de tobillo.



ÁFRICA



Los tres últimos boletos africanos serán decididos en el cierre de la fase de grupos del continente. Costa de Marfil podría quedar fuera y Congo busca clasificarse por primera vez desde 1974.



Dos de los cinco grupos ya tienen sus clasificados, Nigeria y Egipto. Túnez y Congo batallan por un boleto en el Grupo A. Túnez encabeza el sector con tres puntos de ventaja sobre Congo, que tiene que vencer a Guinea y esperar que Túnez pierda ante Libia. Si terminan empatados en puntos, el boleto se definirá por diferencia de goles.



Marruecos y Costa de Marfil se enfrentan en un duelo directo por la clasificación en el Grupo C. Senegal puede asegurar su invitación el viernes contra Sudáfrica, en un partido que la FIFA ordenó que se repitiera por un escándalo de corrupción de un árbitro. Senegal perdió la primera vez que se enfrentaron, pero puede clasificarse con una victoria.

