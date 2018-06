Rusia 2018: Un robot peruano comentará los partidos de la blanquirroja [FOTOS]

No solo son humanos quienes alentarán a la selección peruana en el mundial. Al festejo, se suma el primer comentarista robot de la blanquirroja . Este personaje brindará apoyo al equipo de Ricardo Gareca durante su participación en el Mundial Rusia 2018 .



Este “hincha tecnológico” realizará comentarios sobre el desempeño de la blanquirroja con reconocidos periodistas deportivos como Luis Carrillo Pinto y Alex Risi , gracias a que su sistema integrado le permite acceder y recopilar información de Internet y ofrecer datos precisos sobre lo ocurrido durante el desarrollo del partido.

A esto se suma la presencia del exfutbolista Júlio César de Andrade Moura “Julinho”, quien estará con el equipo de comentaristas para brindar sus impresiones. El robot se sumará al festejo con cánticos propios para alentar a la selección peruana. Asimismo, el youtuber ‘Gerardope’ también enviará videos desde Rusia donde enfrentará retos que le pongan los alumnos de Idat . Estos videos serán mostrados en los eventos mundialistas.



El robot es un proyecto realizado por alumnos y profesores de de las escuelas de Comunicaciones, Negocios y Tecnologías de Idat , quienes se encargaron de construir este robot durante un periodo de seis meses, donde diseñaron y articularon al individuo mecánico.



Se desarrolló en tres partes: Mecánico , el cual involucre sus movimientos; Electrónico , que brinda el soporte a la parte mecánica; y la parte estética , que le brinda un aspecto amigable para tener una interacción con sus seguidores.



Además, cabe destacar que el robot tiene su propio canal de YouTube donde trata diversos temas de tecnología, entretenimiento, deportes, entre otros.



El robot, junto con los comentaristas Luis Carrillo Pinto, Alex Risi y “Julinho”, realizarán el análisis de los partidos de la selección, en eventos especiales programados para los siguientes días a las 11:30 a.m.:

1. Lunes 18 de junio (Perú vs. Dinamarca) en Av. Petit Thouars 315, Cercado de Lima.

2. Viernes 22 de junio (Francia vs Perú) en Av. El Sol 333, Ate.

3. Miércoles 27 de junio (Australia vs Perú) en Av. Pedro Miotta 950, San Juan de Lurigancho.

