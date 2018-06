Rusia 2018: Ronaldo eligió entre Lionel Messi y Cristiano su candidato a la final [VIDEO y FOTOS]

Ronaldo Nazario, fue uan de las estrellas de ceremonia en la inauguración del mundial de Rusia 2018 , junto al cantante Robbie Williams, no dudó en elegir entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo al candidato para pelear la final con Brasil en la Copa del Mundo.



El dos veces campeón de la Copa del Mundo y que participó de la apertura en el mundial de Rusia 2018 destacó las cualidades de ambas estrellas, pero eligió a una de ellas. "Con su increíble actitud, con su increíble mentalidad ganadora, Cristiano Ronaldo es un jugador único, pero admito que Lionel Messi le pone todavía más magia al fútbol. Con sus regates, con su forma completa de jugar al fútbol", dijo el ex de Real Madrid para diario Bild de Alemania.



El crack brasileño reconoció que la llegada de Cristiano Ronaldo a España lo exponenció. "Lo mejor que le pudo pasar fue cambiarse al Real Madrid. En el Manchester United ya era increíble el número de goles que anotaba pero en el Madrid se ha vuelto todavía más completo", comentó el delantero, que sin embargo no lo ve disputando la final de Rusia 2018 .



El campeón del mundo en Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002 aseguró que Brasil es favorito para volver a levantar la copa en Rusia 2018 . "España con un equipazo, Alemania siempre es muy fuerte, Argentina, con Lionel Messi , también; y Francia tiene un equipo joven y con talento", resumió el goleador.