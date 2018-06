Rusia 2018: Si vas a la Copa del Mundo, evita saludar con besito a las rusas [FOTOS]

Rusia espera a miles de peruanos ansiosos por alentar a la Blanquirroja y conocer la Plaza Roja, el Kremlin, la catedral de San Basilio y las famosas estaciones del Metro de Moscú. También su cultura, sus costumbres, su música y sus bailes, como el ‘kozachok’. Y, claro, cómo tratar a las bellas rusas.



Trome conversó con las guapas Alisa Gilyazeva y Svetlana Kozitskaya , quienes encontraron el amor con peruanos y formaron familia acá, pero mantienen sus raíces, por lo que son ‘de alma rusa y corazón peruano’.

“A los rusos nos ven como fríos, serios, pero no es así, es cuestión de respeto. Cuando te conocen ya entran en confianza y con cariño incluso te reciben en casa y dan todo de corazón”, explicaron.

Ellas son parte del talentoso grupo ‘Alma Rusa’ y dan pautas para disfrutar más la visita al país siberiano.



“Nada de besitos al saludar. No es costumbre y puede incomodar. Solo diga ‘Priviét’ (hola) o ‘Zdrávstvuyte’ (saludo formal) . Entre varones, quizá dar la mano, pero nada de tocar a las chicas ni piropearlas cuando recién las conocen”, dijeron.

SEPA QUE...

* Al conocer a una rusa, no le pregunte su edad.

* No trate de acariciar a niños si no los conoce.

* Porte su identificación o Fan ID.

* No tome licor en la calle, está prohibido por ley.

* Los rusos son puntuales, no los haga esperar.

* Si le invitan a una reunión, no llegue con ‘manos vacías’. Lleve un detalle (chocolates, vino). Si llega tarde, quizá ‘lo multen’ con una copita de vodka, vino o champán.

* No compita ‘a quién puede tomar más’.

* Tienen enchufes redondos, lleve adaptador.

* No haga bulla en la calle. Si escucha música en celular, use audífonos.

* Evite temas como la política. Hable de cultura, deportes, comida.

* Si quiere agradar a una rusa, vaya ‘despacio’, sea educado. Invite no a discoteca o bar, llévela al teatro, al cine o restaurante.

* Ellas son independientes, pero en citas (invitación), él paga la cuenta.

* Regale flores en número impar (en par es para velorio, cementerio).

