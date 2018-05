La vida del futbolista depende del día a día. Si te lesionas, estás en escándalos o tu entrenador considera que no pasas por un buen momento, estás en problemas. Y por lo tanto, te puedes perder los noventa minutos más importantes de tu vida profesional o, inclusive, no ir a Rusia 2018 , tal como le está pasando a estrellas del fútbol mundial que no han sido convocados y extrañaremos en la Copa del Mundo .



Estrellas de sus equipos como Karim Benzema , Mario Gotze o Zlatan Ibrahimovic no estarán en la cita más importante del fútbol e integran el once espectacular que tendrá que ver la Copa del Mundo Rusia 2018 a través de la TV



EL ONCE QUE DEBERÍA ESTAR Y NO ESTARÁ EN EL RUSIA 2018

En el arco aparece Joe Hart que se encuentra actualmente en el West Ham inglés. En defensa tenemos a Dani Alvés, David Luiz, Shokodran Mustafi y Lucas Digne. En el mediocampo como principales figuras que se pierden el mundial son Andrien Rabiot, Adam Lallana, Mario Gotze y Kingsley Coman.



Mientras que en la delantera aparecen Zlatan Ibrahimovic con Karin Benzema, que se quedaron fuera por decisión estricta de sus entrenadores. El sueco renunció a su selección tras ser eliminada de la Eurocopa y no estuvo en todo el proceso eliminatorio, donde Suecia en repechaje eliminó a Italia y sacó el pasaje a Rusia 2018.



Zlatan Ibrahimovic en Jimmy Kimmel Live (Video: YouTube oficial de Jimmy Kimmel)

Mientras que la estrella del Real Madrid, Karim Benzema, quedó fuera de la selección francesa tras estar involucrado en el escándalo de chantaje por un video sexual en que aparece su compañero Balbuena. El DT decidió dejarlo fuera de la Eurocopa y ahora también del Mundial Rusia 2018



Entre otros jugadores que se quedaron fuera aparecen el argentino Javier Pastore del PSG, el brasilero Alex Sandro de Juventus, el portugués André Gómez de Barcelona y el colombiano Jeison Murillo del Valencia.