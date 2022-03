FIFA y UEFA acordaron una serie de medidas restrictivas contra la Federación de Rusia como consecuencia del ataque armado que inició su gobierno a Ucrania. De ese modo, la selección de fútbol se quedó sin la posibilidad de jugar la repesca al Mundial Qatar 2022 frente a Polonia este mes. Pese al castigo, el entrenador Valeri Karpin presentó una lista de convocados sin el capitán Artem Dzyuba.

Precisamente, los medios rusos se centraron en la ausencia de Dzyuba. De hecho, los reportes locales indicaron que el jugador de Zenit no fue llamado al equipo nacional por razones políticas. En ese sentido, el hombre de la entidad de San Petersburgo aclaró la situación para terminar las especulaciones de la prensa.

“No fui a la selección rusa no por cuestiones políticas. Es una cuestión de circunstancias familiares, pero no me gustaría entrar en detalles. Durante este período de tiempo, me gustaría pasar tiempo con mi familia. Me parece que hubo un malentendido, Karpin me entendió mal, o sus palabras fueron malinterpretadas”, expresó el futbolista.

Antes del pronunciamiento de Dzyuba, el técnico de Rusia manifestó sobre el caso: “Vista la difícil situación en Ucrania, donde viven numerosos miembros de su familia, Artem se disculpó y pidió, por razones familiares, no ser convocado. Hemos convenido seguir en contacto y seguiré con atención sus próximos partidos con el Zenit”, en declaraciones a la página de la Federación.

En las últimas semanas, el portador de la cinta rusa estuvo envuelto en la polémica. Los jugadores ucranianos Andriy Yarmolenko y Vitali Mykolenko le reclamaron por no tomar postura frente a la guerra. “Mientras tú, bastardo Dzyuba, mantienes tu silencio, en Ucrania mueren civiles”, expresó Mykolenko en redes sociales.

A lo que Dzyuba no tardó en contestar: “A algunos colegas que sientan sus traseros en mansiones en Inglaterra y dicen cosas desagradables: ¡No pueden ofendernos, lo entendemos todo! ¡Paz y bondad para todos!”, en referencia a Yarmolenko (West Ham) y Mykolenko (Everton), quienes juegan en la Premier League.

El caso de la selección rusa

Después de la invasión de Ucrania por las fuerzas rusas, la FIFA decidió excluir a Rusia del repechaje de clasificación al Mundial Qatar 2022 previsto a final de mes. La Federación rusa de fútbol recurrió esa decisión ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) y pidió el levantamiento de la sanción a título provisional, algo sobre lo que el TAS se pronunciará en las próximas fechas.

En cualquier caso, la selección rusa se reunirá “del 21 al 27 de marzo”, según Karpin. “El programa concreto de la concentración y de los partidos amistosos está siendo elaborado y será publicado en adelante”, precisó. “Por razones logísticas, tomé la decisión de no llamar a jugadores que militan en clubes europeos para la concentración”, añadió el DT.