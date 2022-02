Los ataques de Rusia a Ucrania, ordenadas por el presidente ruso Vladimir Putin, tiene preocupado al mundo entero. En medio de la fuerte crisis, las reacciones del ámbito futbolístico no se han hecho esperar. Tal como lo hizo hace poco, Oleksandr Zinchenko usó su cuenta de redes sociales para pronunciarse, aunque luego borró el mensaje.

El mediocampista ucraniano a Manchester City le dedicó unas fuertes palabras al mandatario ruso en su Instagram. Elrtexto fue “espero que mueras de la forma más dolorosa” y una imagen de Putin. La publicación, poco después, fue eliminada.

Además, el jugador de los ‘Citizens’ también publicó otro mensaje en el que dijo: “Rusos, ¿está bien despertarse en la Alemania fascista? Todo ruso que no exprese su opinión sobre este tema será considerado un enemigo para siempre”.

Esta no es la primera vez que Zinchenko, que tuvo que marcharse de Ucrania por la guerra en la región de Donbas, se pronuncia sobre los ataques de Rusia a Ucrania y esta semana ya dejó clara su opinión sobre el conflicto.

“Mi país pertenece a los ucranianos y nadie nunca podrá apropiarse de ello”, dijo Zinchenko en sus redes sociales. “No lo vamos a entregar. No puedo quedarme al margen y no hablar de esto. Todo el mundo civilizado está preocupado por la situación en mi país. El país en el que nací y crecí, y del que defiendo sus colores a nivel internacional. Un país que intentamos glorificar y desarrollar. Un país cuyas fronteras deben quedar intactas”, agregó.

El futbolista ucraniano inició su carrera profesional en el UFA, equipo ruso, antes de dar el salto al fútbol neerlandés y en 2017 al Manchester City.

La publicación de Zinchenko en Instagram Stories.

Con información de EFE.