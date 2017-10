Ryan Salazar denunció intento de soborno a jugadores de Unión Huaral y aceptó veracidad de audios

Unos audios desataron un nuevo escándalo de soborno en el fútbol peruano. Un dialogo entre el jugador de Coopsol, Fischer Guevara y Ryan Salazar de Unión Huaral en el que se intenta promover una actitud antideportiva fue puesta al descubierto en la Segunda División. El jugador huaralino salió al frente y denunció el hecho ante la Federación Peruana de Fútbol.



Fischer Guevara aparece como intermediario del intento de soborno con el objetivo de que Unión Huaral permita un triunfo de César Vallejo. Ryan Salazar oportunamente rechazó la propuesta, lo denunció y entregó los audios a la FPF con la asesoría de Johnny Baldovino, abogado de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú.



En el audio se escucha que el autor intelectual que dirige el soborno es un tal "Acuña" y se asegura que ya se 'arreglaron' "a los árbitros" y que la intención es jugar "tranquilos". Esto ocurrió antes del partido César Vallejo vs Unión Huaral, que culminó con goleada 4-0 a favor de los 'Poetas'.



Al respecto Ryan Salazar, en un acto de honradez, decidió denunciar los hechos ante su club en primer instancia -al presidente Arturo Sánchez-, y luego ante la FPF con la entrega de los audios respectivos.



"Claro tenía que llevar el audio para que pudieran tenerlo ellos (la FPF). Si (Fischer Guevara) está en los audios es porque está allí pues", afirmó a Ryan Salazar ratificando la veracidad de los audios que fue parte.



Tras la consulta sobre si la Federación Peruana de Fútbol tiene en su poder los audios en mención, Ryan Salazar, afirmó que sí. "Los audios se los entregué a al abogado de la Agremiación, Baldovino, yo tenía que salir a entrenar y los audios se quedaron allí", aseguró a RPP noticias.



"No puedo dar muchas declaraciones pero en la Federación te pueden dar el informe. Entiendeme por favor. Es una situación complicada y pueden pasar muchas cosas", finalizó Ryan Salazar.

AQUÍ EL POLÉMICO AUDIO COMPLETO:

Segunda División: Polémicos audios revelarían escandaloso caso de soborno [AUDIO]

"Mira 'mano' lo que pasa es que me llamó el tío Acuña y me dijo 'Fischer habla con la gente de Huaral porque sé que Boys les va a estirar un dinero y búscame unos tres o cuatro jugadores más o menos. Yo les doy esa plata para que jueguen normal. No estoy diciendo que vayan para atrás ni nada. Porque nosotros vamos a ir con todo. Vamos con árbitro y con todo. Así para que estén tranquilos'. Una vaina así. En el primero que pensé fue en ti. Tenemos confianza en un tema delicado como este", aseguró Fischer Guevara en el diálogo del audio.



La respuesta de Ryan Salazar fue contundente: "Escúchame, estoy manejando. Te llamo de mi 'jato' pero put... igual es jodido Fischer. Tu sabes que todos se llegan a enterar. Si es para ganar es bienvenido, pero poquito atrás, sabes que es jodido".

Así fue la derrota de Unión Huaral ante César Vallejo:

César Vallejo 4-0 Unión Huaral: Goles y resumen

