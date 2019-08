Saint Etienne vs Brest EN VIVO se enfrentan por la fecha 2 de la Liga de Francia 

Saint Etienne vs Brest EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE Los 'verdes', con Miguel Trauco desde el ¡Vamos!, abren la puerta de casa para recibir a los nuevos Inquilinos por la segunda fecha de la Ligue 1. El está pactado, desde las 8:00 a.m., en el estadio Geoffroy Guichard de Ródano en los alpes franceses.



¿Vas a seguir el Saint Etienne vs Brest vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. También te traeremos toda la previa del duelo que se jugará en los alpes franceses.



El cuadro verde llega a este Saint Etienne vs Brest de un buen resultado en el debut de la temporada y Miguel Trauco intentará consolidarse como titular en la banda izquierda y ante un rival que la fecha anterior empató en casa ante el Toulouse.



El 'Genio' inició con el pie derecho los primeros noventa minutos, y fue elegido como elegido como uno de los más eficientes de la cancha. Ahora Miguel Trauco encuentra una nueva motivación por la visita de Ricardo Gareca quien lo felicitó por su paso al fútbol de la Ligue 1 y hoy estará presente en el Geoffroy Guichard.



👥 Voici le groupe de 19 joueurs convoqué par Coach #Printant pour #ASSESB29 👇 pic.twitter.com/QG8YR2V8eY — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 17, 2019

Todo haría indicar que Ricardo Gareca estaría dispuesto a no convocar a Miguel Trauco para los amistosos de setiembre, Estados Unidos, ante Brasil y Ecuador. La intensión sería que el zurdo atraviese el periodo de adaptación de la mejor manera.