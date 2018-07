Salsero Luis Enrique fue confundido con entrenador selección de España y tuvo esta reacción [VIDEO y FOTOS]

Luis Enrique asumió este lunes como el nuevo entrenador de la selección de España , en reemplazo de Fernando Hierro, tras se eliminado en Rusia 2018 . En medio del entusiasmo español el famoso salsero nicaraguense Luis Enrique utilizó sus redes sociales para aclarar, nuevamente, al mundo este detalle.



El salsero latinoamericano Luis Enrique Mejía López impeterprete de canciones como 'Yo no se mañana', 'Mi mundo' y 'Date un chance' tuvo que aclarar a sus seguidores que él no se haría cargo de la selección de España. "Lamento decepcionarlos, yo no soy el Luis Enrique de la selección española , pero los invito a bailar buena salsa jajaja".



Esta no es la primera vez que confunden a Luis Enrique con el cantante de salsa, ya sucedió cuando el ahora técnico de la selección de España había asumido las riendas del FC Barcelona.



Lamento decepcionarlos, yo no soy el Luis Enrique de la selección española 😜 pero los invito a bailar buena salsa jajaja 💃🏻 — Luis Enrique (@LuisEnrique) 9 de julio de 2018

Una situación parecida a la de Luis Enrique se suscitó cuando el ciudadano japonés Tasuku Okawa, sufrió la agresión verbal de miles de peruanos al pensar que su cuenta de Twitter, @TAS, pertenecía al Tribunal Arbitra del Deporte (TAS, por sus siglas en inglés) que había fallado en contra del delantero peruano Paolo Guerrero impidiéndole disputar el Mundial de Rusia 2018 .