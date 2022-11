Qatar 2022 debe ser el Mundial que más críticas ha recibido. A solo días para el inicio del torneo, varias voces del fútbol expresaron su postura contraria frente al certamen de FIFA. Desde el país elegido hasta la inusual fecha para el desarrollo: del 20 de noviembre al 18 de diciembre, en medio de la temporada en algunos países, sobre todo en Europa.

Así, Jorge Sampaoli se unió a la ola de cuestionamientos por la Copa del Mundo. De entrada, el técnico de Sevilla reveló que los jugadores de su equipo con chances de asistir a la competición están con la cabeza en otro lado e inevitablemente lejos de los objetivos del elenco español que todavía tiene dos encuentros antes de ir al receso.

“Hay futbolistas cerca de la Copa del Mundo, pensando en muchas cosas. La tarea es complicada y quizá la cercanía del Mundial provoca quizá no enfocarse del todo en el momento”, reconoció el preparador argentino. Enseguida, el DT cree que este escenario debe ocurrir en otras instituciones: “No solo el Sevilla”.

Eso sí, Sampaoli se pone en los zapatos de los deportistas y entiende sus sensaciones. No obstante, el estratega considera que FIFA erró en la selección de la sede para el Mundial y, por supuesto, en las fechas establecidas para que el torneo se dispute.

“La FIFA decidió jugar en un lugar donde no debía de haberse jugado en un momento en el que no debía de haberse jugado, todo por plata. Esto es un negocio y se deja de lado todo lo demás y las consecuencias las pagan los de abajo. Por lógica, los jugadores miran no de reojo, con dos ojos el Mundial. Pero eso no es culpa de los futbolistas”, sostuvo.

La molestia del exseleccionador de Argentina y Chile se explica desde el complejo presente que viven los andaluces. Con jugadores con la mente en Qatar 2022, el elenco del Nervión debe medirse el miércoles a Real Sociedad para alejarse de la zona del descenso en LaLiga Santander y el domingo disputar una eliminatoria de Copa del Rey frente a Velarde.

“En la situación que estamos, este partido es la final del Mundo. Nos jugamos mucho en este encuentro”, comentó el ganador de la Copa América con la ‘Roja’ con relación a Sevilla. Y desveló que tiene dudas sobre la presencia de los mundialistas el fin de semana: “A mí el club no me informó de nada, no sé si hay un acuerdo. Yo cuento con los mejores el domingo. Pero esto no puede resolverlo nadie”, sentenció.