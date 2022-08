Perú podrá tener otro representante en el UFC y es que la peleadora nacional Sandra Lavado participará en el programa Dana White’s Contender Series, que sirve de trampolín a muchos peleadores para llegar a la empresa de artes marciales mixtas más importante del planeta.

Sandra de 28 años se medirá a la polaca Karolina Wojcik en un combate de tres asaltos. Mientras la peruana a competido en México y cuenta con varias victorias en el FFC de Perú, la europea trae como principal pergamino ser campeona de la liga EFN de Sudáfrica.

“Representar al Perú para mí es muy importante y dejar el alto la bandera es un sueño hechor realidad. En la pasada transmisión de UFC anunciaron mi nombre y la verdad para mí es muy emocionante vivir estas experiencias”, manifestó.





Para quedarse con el contrato en el UFC, Sandra Lavado no solo tendrá que vencer a Karolina Wojcik. También deberá impresionar al propio presidente de la compañía, Dana White, quien finalmente será quién decida que peleadores se llevarán su contrato con el gigante de las MMA.

CÓMO VER LA PELEA DE SANDRA LAVADO EN EL DANA WHITE’S CONTENDER SERIES

La temporada 2022 del Dana White’s Contender Series es transmitida para Latinoamérica por el servicio de streaming Star Plus y también por UFC Fight Pass.

La pelea de Sandra Lavado será la primera de esta tercera jornada del DWCS 2022. Por ello su enfrentamiento contra Karolina Wojcik se daría minutos después de las 7 de la noche.

INTENSO CAREO ENTRE SANDRA LAVADO Y KAROLINA WOJCIK

El primer encuentro entre la peruana Sandra Lavado y Karolina Wojcik en la ceremonia de pesaje sacó chispas. Aunque no llegaron a las manos, ambas oponentes no se sacaron la mirada de encima y el personal de seguridad tuvo que contenerlas para que el hecho no llegue a mayores.

De esta manera Sandra Lavado quedó lista para su enfrentamiento contra la polaca y la gran posibilidad de convertirse en la primera peleadora nacida en Perú en pisar el octágono del UFC.





