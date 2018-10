Santa Fe vs Deportivo Cali EN VIVO Día, hora y canal TV ONLINE Cuartos de final ida de Copa Sudamericana

Santa Fe vs Deportivo Cali EN VIVO. Escuadras colombianas buscan dar el primer golpe por los cuartos de final ida de Copa Sudamericana. En esta nota conoce el día, los horarios y canal de TV del partidazo. ¡No te lo pierdas!



¿Dónde y cuándo se llevará a cabo el Santa Fe vs Deportivo Cali? Se jugará este martes 23 de octubre Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, que seguro lucirá un impresionante marco de aficionados.



¿A qué hora se jugará el Santa Fe vs Deportivo Cali? En Perú y Colombia arranca a las 7:45 p.m.. Mientras que en Argentina a las 9:45 p.m.. Pero si lo verás desde otro país, revisa la lista de horarios.



Argentina / 9:45 p.m.

Chile / 9:45 p.m.

Uruguay / 9:45 p.m.

Paraguay / 8:45 p.m.

Bolivia / 8:45 p.m.

Ecuador / 7:45 p.m.

Colombia / 7:45 p.m.

Perú / 7:45 p.m.

México / 7:45 p.m.

Estados Unidos / 8:45 p.m.



¿Qué canal de TV pasará el Santa Fe vs Deportivo Cali? El canal licenciado para pasar el cotejo es Fox Sports para toda Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Santa Fe vs Deportivo Cali? Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.