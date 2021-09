“Mi papá y toda su familia son peruanos, somos de Comas y tuve la oportunidad de probarme en Alianza Lima”, así comienza a conversar con Trome, Santiago González, un mes y medio después de firmar su primer contrato profesional. El ahora delantero del Atlético Alvarado de la Primera B Nacional nos cuenta de su etapa de prueba en Alianza Lima, lo que tuvo que hacer para obtener su DNI y lo mucho que admira el fútbol peruano.

¿Cómo llegaste a probar suerte en Perú?

Yo nací en Mar del Plata y empecé a jugar futbol en Buenos Aires, hice menores en Platense e hice pruebas en Racing, San Lorenzo, Quilmes, Lanús, varios equipos. En 2017 cuando estaba en Quilmes, el técnico de quinta división era Gustavo Tempone, yo le había comentado que iba de vacaciones a Perú y me ofreció contactarme con varios clubes . Yo había estado en Perú de niño, hice jardín ahí, pero no tenía ninguna referencia del fútbol peruano, solo conocía de los clubes grandes.

¿Fuiste directamente a Alianza Lima?

No, me probé en Coopsol pero el plantel ya estaba cerrado y me regresé. El otro año volví a Perú y Tempone se contacta con ‘Chicho’ Salas para poder probarme. Entrené en Alianza, jugué un par de amistosos y me dieron el visto bueno.

¿Por qué no te quedaste?

Me preguntaron si tenía DNI peruano y aún no lo tenía. Lo saqué en tiempo récord porque tenia que ponerme el apellido de mi papá (que no lo tenía) , hacer una nueva partida de nacimiento, etc. Cuando ya estuvo todo solo faltaba mi pase, que estaba en Argentina y ellos querían un convenio para una futura venta. Esas trabas llevaron a que vuelva a Argentina.

¿Qué recuerdos de tu paso por Alianza?

Me enamoré de Alianza Lima, fue una experiencia hermosa, el fútbol, la cultura, me encantó todo, lo disfruté demasiado. Sigo por las redes a los compañeros que tuve a Matzuda, Moyano, Gallardo, Canales, Valenzuela, que están en primera todos y lo tienen merecido, son unas fieras. A mí me decían el ‘Che Boludo’ (risas).

¿Llegaste a entrenar con el primer equipo?

Russo me subió a entrenar una semana con el plantel de primera, me dijo que le había gustado mi juego pero lamentablemente me tenía que regresar. Pude compartir con Butrón, Aldair Fuentes, Quevedo, el ‘Che’ Beltrán, Salazar...

¿Con los uruguayos Balboa y Rodríguez?...

No, ellos llegaron después, pero con Balboa me crucé hace poco, jugamos en contra, el juega en Belgrano. No pudimos cambiar camisetas pero sí conversamos .

Y ahora ya por fin estás fijo en un club...

Hace mes y medio firmé mi primer contrato profesional, después de tanto sacrificio. Estoy agradecido al club y a mis padres que me acompañaron en todo momento. Aquí a Alvarado llegué en el 2020 a probarme a la reserva, me subieron al primer plantel y ya pude debutar e incluso hacer un gol.

El peruano Santiago González ya firmó contrato profesional con Atlético Alvarado. Foto: Alvarado.

¿En qué posición juegas?

Yo soy extremo, juego por cualquiera de las bandas, también lo hice de lateral. Me gusta el uno contra uno, desbordar, tirar centros, desequilibrar por las bandas creo que es mi fuerte.

¿Quién es tu jugador favorito en tu puesto?

Me gusta mucho Pavón de Boca, que tiene un uno contra uno grandioso. Y en jugadores elite me gusta mucho Mbappé.

¿Cuál es la meta de Alvardo en Primera B?

Estamos en el puesto 9 del Grupo A, quedan 8 fechas y la meta es llegar al cuarto lugar, porque el primero ya está muy lejos, y acceder a la fase del reducido. Además, los primeros 7 pasan a Copa Argentina, así que eso también sería importante.

Santiago González tiene 21 años y tiene DNI peruano. Foto: A. Alvarado.

¿Sigues a la selección peruana?

Me gusta el planteo que hace Gareca, la identidad de juego que le ha dado, el juego de tener el balón, eso es algo que a los peruanos nos gusta. Acá se habla bastante de Advíncula y Zambrano, sobre todo se habló muy bien de Advíncula por debutar en un clásico y hacerlo bien.

