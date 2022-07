El fichaje de Santiago Ormeño por Chivas de Guadalajara va por buen camino. Es más, desde León, el actual club del delantero de la selección peruana, ya anticiparon el adiós. Fue Renato Paiva, entrenador de los ‘Esmeraldas’, que envió un mensaje al futbolista, quien espera por vivir una nueva aventura en la Liga MX.

“Le deseo lo mejor y mucha suerte, menos ante León”, expresó el preparador de la ‘Fiera’ en conferencia de prensa cuando le consultaron con relación a la situación del atacante. “Es un chico muy trabajador y merece ser feliz”, destacó sobre lo que ofreció el artillero en la etapa en la que coincidieron.

En el cierre, vinculado a este asunto, Paiva adelantó que León no hará más movimientos en el mercado para reemplazar a Santiago. “No va a venir otro jugador por Ormeño. No vendrá nadie”, sentenció a poco de perder una de las alternativas en ofensiva y cuando recién empezó la temporada 2022-2023.

Los números de Ormeño

De concretarse el traspaso, Chivas de Guadalajara será el tercer club del futbolista nacional en la Liga MX. La carrera del ‘9′ en la máxima división azteca empezó con Puebla, pero se interrumpió por un breve paso por el balompié peruano con Real Garcilaso (actualmente Cusco FC). No obstante, el deportista de 28 volvió con la ‘Franja’.

En el segundo ciclo con los ‘Camoteros’, el jugador se destapó y anotó un total de 17 conquistas en la temporada 2020-2021. Hasta aquí, su mejor curso en el campeonato local. Precisamente, aquel rendimiento le llevó a ser considerado por el seleccionador Ricardo Gareca para participar en la Copa América del 2021 que se desarrolló en Brasil. Tras ello, el artillero pasó a las filas de León.

No obstante, la experiencia de Ormeño con la ‘Fiera’ no colmó las expectativas. Solo en el Clausura 2022, ‘Santi’ saltó al gramado en 11 compromisos y anotó un gol, el único que hizo en la competición doméstica. Vale decir, el peruano no celebra un tanto en la Liga MX desde el pasado 21 de marzo contra Mazatlán.