Una de la sorpresas en la convocatoria de Ricardo Gareca para la fecha triple de Eliminatorias ante Uruguay, Venezuela y Brasil, es la ausencia del delantero Santiago Ormeño, quien milita en León de la Liga MX. Es que, ante la expectativa por su arribo para vestir la bicolor en la Copa América, se esperaba su convocatoria. Ante esto, el DT de la selección peruana se pronunció al respecto.

“En la nueva incorporación del club donde él está, teníamos expectativas de que agarrara continuidad dentro de lo que es el juego”, explicó el ‘Tigre’ Gareca. “Como él vino con un problema de lesión en Copa América, que no sabíamos, tuvimos que prepararlo, acondicionarlo para que esté de la mejor manera”, agregó.

“Queremos esperarlo un poco más y ver si en su equipo tiene una continuidad aún mayor. Creemos que es necesario”, agregó el técnico de la Blanquirroja sobre la importancia de Santiago Ormeño en su equipo.

Es preciso indicar que para estas tres fechas de cara a Qatar 2022, la selección peruana contará con los delanteros Paolo Guerrero (Internacional de Brasil), Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders, de Estados Unidos) y Gianluca Lapadula (Benevento, de Italia).

SANTIAGO ORMEÑO: HABLA LEÓN

Desde el club León de México, en una entrevista a este diario, el directivo Rodrigo Fernández tuvo palabras positivas sobre el arribo de Santiago Ormeño, quien jugó la temporada pasada en Pueblo. Ello, a pesar de que ‘Ormedeus’ no ha conseguido anotar hasta ahora en la Liga MX con su nuevo equipo.

“Muy bueno hasta el momento. Por su puesto, le falta físicamente mejorar, ya que no tuvo pretemporada y se fue a la Copa América, pero la sensación es muy buena, ya que cuando ha entrado lo ha realizado de la mejor manera para el equipo”, enfatizó el directivo Rodrigo Fernández en exclusiva a este diario.

Y es que el delantero Santiago Ormeño ha jugado en cuatro partidos con la camiseta de la ‘Fiera’ y hasta el momento no ha podido marcar en la Liga MX. No obstante pero tal como nos dijo el director deportivo de León, se debe a un tema físico y no futbolístico.