Han pasado algunos días desde que se hizo oficial la llegada del delantero peruano-mexicano Santiago Ormeño a Club León. Tras una gran campaña, tanto en lo personal como grupal, con Puebla, donde convirtió 17 goles en 36 partidos. la ‘Fiera’ le puso los ojos y no dudó en fichar al futbolistas de 27 años para la Liga MX.

Trome habló en exclusiva con Rodrigo Fernández, director deportivo de León, quien habló sobre lo que el club conseguir con la contratación de Santiago Ormeño. Un adelanto: esperan mucho de él y confían en que estará a la altura.

¿Cuáles son las expectativas con Santiago Ormeño en León?

Mira, creo que hizo muy bien las cosas este último año con el Puebla para nuestra Liga MX. Es un jugador formado en México. Entonces, eso tiene una ventaja para nosotros. Independientemente de eso, que es un jugador muy interesante. Como sabes tiene la doble nacionalidad (México y Peruana) y realmente en el año fue el mejor delantero. Entonces, es algo que estábamos buscando, afortunadamente ya contamos él.

¿Fue difícil convencerlo? ¿Cómo fue el seguimiento hacia Santiago Ormeño de parte de León?

El seguimiento es más fácil porque estaba en nuestra liga y podíamos ver todos los partidos a la semana, es más fácil. Él viene de abajo, eso es bueno, porque ha pasado por varios equipos como el América y Puebla, Creo que ya está en un buen momento y por eso consideramos que es un refuerzo importante.

¿Valora más en un jugador que haya pasado por momentos complicados porque aprovecha mejor las oportunidades?

Yo te diría que en el caso de él, sí. Porque yo creo que ahora que tiene la oportunidad de demostrar lo que hizo en Puebla, él va a seguir con esa ‘hambre’ de querer repetir lo que hizo con Puebla, el torneo pasado, donde fue el tercero de la llave general, León viene desde hace dos años prácticamente haciendo muy bien las cosas. Entonces, después de Cruz Azul, el último campeón somos nosotros. Entonces, es motivante para él. Esperemos que así sea y que nos siga dando las cosas siguiendo trabajando bien. Tenemos un entrenador nuevo como Ariel Holan, quien ya desde hace algunos años, el grupo había intentando traerlo, no se dio, pero ahora estamos contentos. Además, tiene un estilo definido como lo tiene León, que propone y que siempre es intenso con la posición del balón. Por eso, también estamos muy contentos.

¿Qué sensaciones le dejó la conversación con Santiago Ormeño?

Muy buenas sensaciones. Santiago viene con toda la humildad, a pesar de que fue la temporada pasada de los mejores delanteros, creo que viene con la humildad de trabajar. Recién van dos días, yo la verdad lo veo bien motivado y ha caído bien al grupo por su sencillez, ya que es un tipo alegre. Tiene ese carisma que lo hace un tipo bastante sociable.

¿Por cuánto tiempo fichó a Santiago Ormeño?

Por varios años. no me gusta decir exactamente el número de años. No soy de las personas que dice como están hechos los contratos. Pero sí son varios años.

SANTIAGO ORMEÑO: ¿MÉXICO O PERÚ?

Entonces, ¿Ormeño tiene la tranquilidad que León está confiando en su trabajo?

Tiene totalmente la tranquilidad para hacer bien las cosas y a seguir creciendo. Ojalá se le pueda dar la selección. Ha estado en el radar tanto en México como en Perú y esperemos que se le dé. Yo creo que Santiago está preparado y tiene las condiciones para hacerlo.

Justamente indican que dentro de unas horas Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana dará la lista para la Copa América, ¿Le ha llegado algún correo de convocatoria por el jugador Santiago Ormeño? ¿Gareca lo llamó?

Yo creo que en este caso, si es que ha llegado algún correo debe ser al club Puebla porque recién ha llegado acá. A Gareca lo conozco de manera personal, ya que tuve el gusto de verlo en León, porque una vez fue por Pedro Aquino y si es así, nos van a notificar.

Usted considera que Ormeño si debe ser convocado a la selección por lo que viene haciendo.

Yo creo que sí porque viene haciendo bien las cosas y él todavía no ha llegado a su pico de rendimiento, creo que va a seguir todavía en ascenso y ojalá tenga la oportunidad. Dependerá de él aprovechar esa oportunidad porque se la ha ganado.

Tras el desempeño de Pedro Aquino con León, ¿tienen buen concepto del jugador peruano?

Sí y aparte han venido peruanos de muy buena cualidad. Acaba de salir campeón Juan Reynoso con Cruz Azul y Pedro salió campeón nosotros. Henos estado observando ahí a jugadores peruanos, que por alguna otra cosa no se ha podido realizar, pero creo que hay bastante material en el Perú para trabajar.

