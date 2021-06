Santiago Ormeño es la novedad en la Videna y al igual que Gianaluca Lapadula está buscando la adaptación de a las costumbres peruanas como la comida, la música y algunos hábitos del vestuario de la selección peruana. El goleador no ha ocultado su ilusión por jugar su primer Copa América 2021 y reconoce estar viviendo un sueño desde el llamado de Ricardo

“Ahora mismo siento que estoy soñando. Estoy convocado a la selección peruana. Literalmente, estoy viviendo el sueño. Es mi primer llamado y espero sea positivo”, contó el goleador de 27 años.

El delantero no va a tener la chance de afrontar algún partido amistosos y debutaría nada menos que ante Brasil en su debut el próximo jueves en la Copa América 2021. “Se que mi misión es ayudar al equipo lo que más pueda y lo que me toque jugar o entrar. Pensar solamente en el gol, porque es la manera cómo puedo ayudar. Es lo que me trato de meter en la cabeza. Obviamente también hacer una buena participación, pero los goles son amores”, enfatizó.

Selección Peruana: Ormeño y la imagen con la blanquirroja (Video:Selección Peruana)

‘Ormedeus’ reveló qué estaba haciendo cuando recibió la noticia de su convocatoria. “Estaba entrenando con León, terminé y recibí un llamado de alguien de la Federación Peruana de Fútbol que me notificó que estaba convocado. Me puse de acuerdo con él y listo”, recordó.

El atacante espera poder representar con orgullo el buen nombre que dejó Walter Ormeño en el fútbol peruano. “Para mí representar al Perú es algo muy especial. Continuar con el legado de mi abuelo es algo que me impresiona demasiado y es un hecho que voy a dar lo mejor de mí”, prometió.

Ormeño reconoció también su breve paso por Real Garcilaso. “Mi paso por la liga peruana fue efímera, hubo circunstancias por las cuales no pude estar mucho tiempo ahí y tuve que volver a Puebla. Conocí grandes personas y futbolísticamente cualquier cambio sirve para crecer, así lo tomé”, señaló el atacante que anotó 17 goles en la ultima temporada en la Liga MX.

