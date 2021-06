Santiago Ormeño, delantero nacido en México y de ascendencia peruana (su abuelo es el exfutbolista Walter Ormeño), fue convocado a la selección de Perú por Ricardo Gareca de cara a la Copa América 2021. Sin embargo, el futbolista del Club León de la Liga MX ya tiene un ácido crítico en Lima: el periodista Gonzalo Núñez.

El conductor de Radio Exitosa no tuvo filtro alguno cuando se refirió a la posibilidad que este jueves se concretó. “Ese Santiago Ormeño, bien desubicado, ¡bien desubicado!”, vociferó el polémico Núñez. Tras ello, pasó a argumentar, muy a su estilo, y basado solo en un video, su punto de vista.

“¡Es un mexicano total! Ayer vi el video, tiene que ver ese video, ¡qué vergüenza!”, dijo Gonzalo Núñez en su programa radial, en alusión al video en el que Ormeño aparece saludando a la hinchada del Club León, adonde llegó luego de una exitosa temporada en el Puebla.

“‘Ay, cuate, cuate’, ¡qué esto, que la verde y que ojalá que no sea la única (...) se muere por jugar por México, ¡ese es más mexicano que Don Ramón!”, siguió gritando Gonzalo Núñez sin que sus conductores lo puedan controlar. Hasta Silvio Valencia se mostró ecuánime al lado de un eufórico Núñez. “¿Estás imitando a Laura Bozzo o a Ormeño?”, le preguntaron en vivo.

¡Pelotudo. ándate a jugar a México, que te llame Martino, pes’ hermano”, siguió Gonzalo Núñez. Luego, solo basado en el video del Club León, comparó a Santiago Ormeño con la historia de Gianluca Lapadula.

“¡Lapadula es como Marco buscando a su mamá en Sudamérica! Humilde, cada vez mejor, ha mejorado su castellano”, indicó. “El otro [Ormeño], un agrandado total, no me cae porque quiere jugar desesperadamente en su país, es un mexicano de pura cepa, en la concentración va a estar con su sombrero gigante, ¡no quiere jugar por Perú, quiere jugar por México desesperadamente y no juega por malo!”, agregó.

EL VIDEO DE GONZALO NÚÑEZ HABLANDO DE SANTIAGO ORMEÑO:





SANTIAGO ORMEÑO A LA SELECCIÓN PERUANA

Es preciso indicar que Santiago Ormeño fue llamado para jugar por la selección peruana en la Copa América 2021 en una convocatoria que tuvo más de usa sorpresa. Ni Luis Advíncula ni Paolo Guerrero (el capitán del equipo) están incluidos en la lista presentada por Ricardo Gareca.

La ausencia de Paolo Guerrero y el acierto de haber convocado a Gianluca Lapadula (otro descendiente de peruanos nacido en el exterior) llevaron a que el entrenador de Perú se decida por llamar a Santiago Ormeño, quien fue uno de los delanteros más exitosos en la más reciente versión de la Liga MX.

Precisamente, la gran temporada de Ormeño con el Puebla lo llevó a ser contratado por el Club León, uno de los más poderosos de México. ¿Cómo le ira con Perú en la Copa América 2021? El tiempo lo dirá.

