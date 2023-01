El futuro de Santiago Ormeño es seguido de cerca desde la Videna, donde existe cierta preocupación por el que será el próximo equipo del delantero de la selección peruana que no sigue más en Chivas de Guadalajara y que parecía tener la oportunidad de jugar en Sporting Cristal, pero en las últimas horas surgió la posibilidad de regresar a un lugar conocido para el delantero, Puebla FC.

Desde México, el periodista René Tovar (ESPN México), informó desde sus redes sociales que el cuadro ‘camotero’ ha hecho una oferta a los rayados para tener a préstamo al goleador de la Liga MX en el 2018, aunque la operación parecería complicada.

“ La oferta por Santiago Ormeño, sobre la mesa es de Puebla. No es Mazatlán. El tema es que Chivas tendría que desembolsar todavía por el jugador su contrato de tres años. ‘La Franja’ lo quiere a préstamo, porque lo que gana hoy el delantero es mucho. Guadalajara otra vez se equivocó ”, escribió el comunicador desde su cuenta de Twitter.

Periodista mexicano reveló negociación por Santuago Ormeño (@Rene_Tovar)

¿Santiago Ormeño tiene chances de jugar en Sporting Cristal?

El jugador también estaría de acuerdo en que se haga esta operación para llegar al cuadro del mexicano Eduardo Arce, quien también puso el ‘pulgar arriba’ para la llegada del delantero. En los próximos días el acuerdo se haría oficial.

La noticia no ha caído nada bien en la Liga 1 donde Sporting Cristal tenía expectativas con la posible llegada del jugador, pero el monto ofrecidos por Puebla FC no dejarían margen para que el cuadro cervecero pueda superar esta cantidad.

Santiago Ormeño no va más en Chivas

Para Santiago Ormeño quedarse a luchar en Guadalajara no es una posibilidad, menos después de las declaraciones de su entrenador el serbio, Veljko Paunovic, quien dijo no tenerlo en cuenta para esta temporada. “ Santiago Ormeño es nuestro jugador y está bajo contrato. Eso vamos a respetar siempre. El tema de no entrar en planes es más porque hay un orden por el que nosotros vamos y por el que medimos nuestro plantel ”, expresó en conferencia de prensa.

Santiago Ormeño ya piensa en otro club tras conocer su suerte en Chivas (Foto: Getty Images)

El entrenador confirmó, además, que esto lo conversó con el propio jugador. “ Con Santiago Ormeño hemos tenido una conversación esta semana para decirle como están las cosas. Siempre vamos a respetar a él, a su familia y su situación con nosotros. Pero también, tiene que entender que aquí hay una competencia y va a ver todavía más, gracias a Dios ”, informó.