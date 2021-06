Santiago Ormeño empezó a armar su maleta para este viernes tomar el primer vuelo con destino a Lima, pero cuando organizaba todos sus artículos indispensables para vivir la Copa América 2021 junto a la selección peruana en Brasil, se dio cuenta que el documento que lo identifica como peruano no estaba entre sus pertenencias y empezó a darle ‘vuelta’ a todo en nuevo departamento en Guanajuato.

El nuevo goleador del León de México llamó a su padre para contarle la noticia de su convocatoria definitiva a la selección peruana para el certamen internacional y de pasada preguntarle si sabía el destino de su DNI sin sospechar la respuesta de su progenitor. “Qué cojud... eres”, comentó Walter Ormeño para el programa ‘Las Voces del Fútbol’.

La mudanza de ‘Ormedeus’ a esta nueva ciudad parece haber sido la causa de que se le traspapelaran algunos de sus documentos. “Él ahorita está en León, no sabemos cuál fue su reacción. No sé si vaya a hacer algún video con sus compañeros o algo. Sí me dijo que estaba contento, pero ahora estaba más preocupado por el DNI”, agregó.

“Mañana (viernes) mismo viaja a Perú, ya le le mandaron el boleto. Hubo una confusión, porque hoy recién firma con León y le mandaron la invitación a Puebla, pero ya está todo solucionado”, señaló el padre del goleador.

El delantero que ya militó en el fútbol peruano aun no ha dejado saber a su familia la intención de volver ala Liga 1. “No sé si le gustaría jugar por algún grande en Perú, le pregunto la próxima vez y se los digo. Acá somos hinchas de la selección peruana, de Universitario y de Alianza Lima”. argumentó.

Ricardo Gareca sobre charla con Santiago Ormeño (Video: Gol Perú)

Santiago Ormeño llegará a Lima este viernes y del aeropuerto ‘Jorge Chávez’ sería trasladado hasta el hotel donde concentra la selección peruana en Miraflores, donde serpa presentado al grupo y el sábado empezará a trabajos con la ‘Blanquirroja’ que se prepara para el debut ante Brasil por la Copa América 2021.