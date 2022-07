Santiago Ormeño, delantero de la selección peruana, pasó los exámenes médicos de las Chivas de Guadalajara y pese a que algún hincha le dio la bienvenida, otro sector de la fanaticada del sagrado rebaño ha cuestionado los orígenes peruanos del jugador, teniendo en cuenta que el equipo no acepta jugadores de otra nacionalidad, pero el jugador he recibido un importante respaldo de la prensa.

El popular ‘Santi’ fue captado ingresando a Mediarthros centro médico encargado de evaluar las condiciones en las que el jugador llega procedente de León. A su ingresó pudo percibir el entusiasmo de algunos aficionados, sin embargo, en las redes sociales se empezó a cuestionar la llegada del artillero peruano, por el tema de su nacionalidad.

La tradición en las Chivas de Guadalajara es contar con jugadores criollos y no admitir futbolistas que no sean mexicanos. “ Perdón Chivas con sus tradiciones, pero arráncate. Puedes romper con tradiciones, pero no con los estatutos, cómo no va a ser mexicano alguien que nació en este país ”, dijo el periodista Félix Fernández para defender la contratación de Santiago Ormeño.

Santiago Ormeño pasó exámenes médicos en Chivas de Guadalajara

En la prensa mexicana destacaron que en otras ocasiones incluso aceptaron fichar a jugadores que nacieron fuera del territorio mexicano, pero con orígenes aztecas. “ Jesús Padilla (San Jose, California - 1995) , Miguel Ponce (Sacramento, 2010) e Isaac Valenzuela (San José, California -2015), así que no es el primero Ormeño ” apuntó Fernández en el programa de la cadena TUDN.

Un caso que también juega a favor del delantero mexicano de padre peruano (Walter Ormeño Jr.) fue el que aconteció en inicio del 2022 cuando el cuadro rayado fichó a Leslie Ramírez, jugadora nacida en Estados Unidos y que además tenía la nacionalidad guatemalteca hizo que no existan mayores inconvenientes para que Santiago Ormeño pueda firmar por la Chivas.

“ Normas no rompe, porque es claro que está dentro del quinto estatuto, donde cualquier jugador nacido en México, más allá de que Ormeño haya decidido jugar en la selección de Perú, es mexicano y puedo jugar ”, señaló la periodista Ana Kathy Hernández sobre el popular ‘Santi’.

