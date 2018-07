Sao Paulo: Kaká criticó conducta de Christian Cueva y le dio este consejo [VIDEO y FOTOS]

Ricardo dos Santos Leite, más conocido como Kaká , fue una de las sorpresas en la presentación de la nueva camiseta del Sao Paulo . El campeón del mundo, en Japón-Corea 2002, aprovechó para criticar la conducta extradeportiva de Christian Cueva y lo exhortó cambiar, si desea quedarse en el cuadro tricolor.



Kaká , como hincha y símbolo de Sao Paulo , conoce a Christian Cueva y aparentemente está enterado sobre su conducta fuera de las canchas, algo que tiene preocupados a los hinchas paulistas quienes aún no saben si el jugador continuará en el club.



"Me gusta mucho su talento en el campo, es un excelente jugador. Muchos comentan sobre las cosas que hace fuera de la cancha, y que eso no hay que tocarlo. Sin embargo, creo que él vincula mucho lo que hace fuera del campo, con lo que hace dentro", dijo Kaká en la presentación de la nueva camiseta de Sao Paulo .



Sao Paulo esperaba que Christian Cueva tuviera un buen mundial en Rusia 2018, para poder venderlo. Pero el jugador no solo no brilló, sino que además falló un penal ante Dinamarca, que habría cambiado la suerte de su equipo en la Copa del Mundo.



Con la poca probabilidad que Christian Cueva sea vendido por Sao Paulo , Kaká exhortó al peruano a que se amas responsable.

"Espero que él sea consciente de lo que hace fuera y de lo que hace dentro. Si quiere salir, es una decisión consciente. Si no lo hace, espero que sea consciente de que todo lo que pasa fuera del campo tiene influencia dentro", remarcó.