Sao Paulo vs Flamengo: EN VIVO ONLINE. El cuadro Tricolor recibe este domingo al Mengao por la fecha 30 del Brasileirao en el Estadio Morumbí. El partido arrancará a las 2:00 p.m. por la señal de Gol TV. ¡No te pierdas las incidencias!



Flamengo no podrá contar con su delantero estrella para este cotejo frente a Sao Paulo por el Brasileirao. Sí, se trata de Paolo Guerrero, quien salió lesionado ante Bahía el último jueves.



En dicho partido, Flamengo goleó 4-1 con Miguel Trauco y espera seguir en esa senda cuando choque con Sao Paulo de Christian Cueva en condición de visita.



El Tricolor no llega de la mejor forma, pues cayeron goleados 3-1 ante Fluminense y están en la zona baja de la tabla de posiciones del Brasileirao.



La última vez que ambos equipos se enfrentaron por el Brasileirao, Flamengo venció 2-0 a Sao Paulo con goles de Diego y Paolo Guerrero (2 de julio de 2017).