Sao Paulo vs Santos: EN VIVO EN DIRECTO Con Christian Cueva TV ONLINE por Campeonato Paulista

Sao Paulo vs Santos: EN VIVO EN DIRECTO. El 'Tricolor' recibe este domingo al 'Peixe' en el mítico estadio Morumbí por la fecha 8 del Campeonato Paulista. El partido iniciará a las 3:00 p.m. Christian Cueva sería titular en el local.



¿Vas a seguir el Sao Paulo vs Santos vía Internet? Trome.pe., te traerá el minuto a minuto del cotejo con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y más.



Sao Paulo viene de un triunfo 2-0 ante CSA por la Copa de Brasil con gol del peruano Christian Cueva. Ahora chocará con el poderoso Santos por el Campeonato Paulista en condición de local.



Santos, por su parte, venció el pasado miércoles a San Cayetano, también por el Campeonato Paulista. ¿Qué equipo se llevará el triunfo en el Morumbí este domingo? No te lo pierdas.



La última vez que Sao Paulo y Santos se vieron las caras fue un 28 de octubre de 2017. Aquel día el 'Tricolor' se impuso 2-1 con goles de Marcos Guilherme y Christian Cueva por el campeonato brasilero.