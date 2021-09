Momento memorable para todo aficionado ‘Xeneize’. Juan Román Riquelme llegó a Santiago del Estero y terminó siendo la sensación. Muchos aficionados de Boca Juniors lo bordearon para pedirle tanto autógrafos como fotos; y, dentro de toda la multitud vislumbró a una señora, Sara.

El ex jugador se acercó a Sara y la levantó entre toda la afición para darle un sentido abrazo poco antes de que iniciará el duelo de Boca vs. Patronato por la Copa Argentina. La situación se viralizó en las redes sociales y terminó siendo invitada a conocer La Bombonera.

“Me bendecía, me decía ‘que dios te bendiga’. Le mostré las uñas. Me llenó de besos. Y yo le decía: ‘Que dios te bendiga, hijo’”, expresó Sara de 82 años, en conversación con TyC Sports. Y agregó: “Hermoso. Dios me ha bendecido y abrazado”.

“Yo me metí entre la gente, me agarré de las vallas y no me movía nadie de ahí. Me agarró Juan y de repente me alzó y estaba en sus brazos. No me di cuenta que me alzó por la emoción. Lo abrazaba, y no lo podía creer. Yo lo veía y no podía creer que estaba con él, ni en mis sueños lo soñaba. Cuídate mucho me decía y yo le decía que él también se cuide y que iba a tener mucha suerte. Él y su familia. Esa noche no podía dormir, él les dios para mí. Jamás pensé que me pasaría lo que me pasó y menos a los 82 años. Nunca lo pensé pero dios, me bendijo con un Ángel”, sostuvo Sara sobre el emotivo momento.

La aficionada de Boca Juniors contó que lleva 75 años siendo seguidora del club en el que Riquelme cumple la función de vicepresidente: “Desde los siete años que soy de Boca, me hice por el escudo. Mi papá compró una radio y venía con el escudo. Le pregunté a mi mamá que era eso, me contó y desde ese día me encantó el escudo y me hice hincha”.

Espera ansiosa el Superclásico del domingo 3 de octubre: “Una locura, cuando va a jugar yo ya estoy presente adelante del televisor y que nadie me ocupe mi lugar. Para el domingo también lo voy a hacer”, concluyó Sara.