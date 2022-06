Seattle Sounders FC vs Los Angeles FC EN VIVO | EN DIRECTO por la Conferencia del Oeste este sábado 18 de junio desde las 14:00 horas (hora peruana). Podrás seguir AQUÍ todas las incidencias del partido en el Minuto a Minuto.

Un partido interesante se disputará en el Lumen Field por la Major League Soccer 2022 de Estados Unidos. El equipo en el que milita Raúl Ruidíaz chocará ante el primer puesto, el mismo que le lleva diez puntos de diferencia.

El conjunto que dirige Carlos Vela busca sumar de a tres y alejarse de FC Dallas, que se encuentra segundo con 25 puntos. Por el lado de Sounders, buscará acercarse a Nashville y alejarse del séptimo puesto en el que está con 19 puntos.

Cabe destacar que, LAFC ha ganado en seis ocasiones frente al equipo de Seatle desde su entrada a la liga en 2018, sin embargo, el cuadro de Ruidíaz consiguió dos empates y cinco victorias.

¿A qué hora juegan Seattle Sounders FC vs. Los Angeles FC?

Para todos aquellos que se encuentren en España podrán seguir este partido desde las 21:00 horas. Si vives en Perú, Colombia o Ecuador puedes verlo a partir de las 14:00 horas.

Si te encuentras en Argentina, Uruguay o Brasil podrás seguir la transmisión desde las 16:00 horas. Para el territorio de México y Centroamérica el partido arranca a las 14:00 horas.

Seattle Sounders FC vs. Los Angeles FC: canales de transmisión

Para ver el partido Seattle Sounders FC vs Los Angeles FC de MLS hay tres opciones en los canales de habla hispana. Si vives en España puedes seguirlo a través de DAZN. Si te encuentras en México y Centroamérica puedes verlo únicamente vía ESPN3 . Finalmente, en Sudamérica podrás seguir este partido del fútbol español vía ESPN3.

¿Dónde ver online el partido Seattle Sounders FC vs. Los Angeles FC?

Para ver la transmisión online del partido Seattle Sounders FC vs Los Angeles FC puedes hacerlo a través de la señal online de Star Plus que estará disponible para toda Sudamérica y México. En Estados Unidos ESPN Deportes Plus transmitirá el duelo.

Seattle Sounders FC vs. Los Angeles FC: posibles alineaciones

Los Angeles FC: Maxime Crépeau (P);Ryan Hollinshead, Jesús Murillo, Mamadou Fall, Diego Palacios;Ilie Sánchez, Kwadwo Opoku, Kay Acosta, Latif Blessing, Carlos Vela;Daniel Arango.

Seattle Sounders FC: Stefan Frei (P);Gerardo Medrana, Jackson Ragen, Ricardo Arreaga, Kelyn Rowe;Nicolás Lodeiro, Obed Gómez, Léo Chú;Fredy Montero y Raúl Ruidíaz.