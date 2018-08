Seattle Sounders vs Los Ángeles Galaxy: EN VIVO Raúl Ruidíaz vs Zlatan Ibrahimovic ONLINE TV la MLS

Seattle Sounders vsLos Ángeles Galaxy : EN VIVO ONLINE TV El equipo verde y azul con enfrenta al cuadro blanco este sábado en el estadio CenturyLink Field por la MLS. El atacante peruano Raúl Ruidíaz se mide ante la estrella mundial Zlatan Ibrahimovic. (3:00 p.m. hora peruana) (TV: SiriusXM FC, MLS Live y ESPN)



Un duelo impensado hace algunos meses: Raúl Ruidíaz vs Zlatan Ibrahimovic será el atractivo principal la fecha Seattle Sounders vs Los Ángeles Galaxy en la MLS. Dos goleadores en sus equipos y que brillan con luz propia.



Previo al Seattle Sounders vs Los Ángeles Galaxy, ambos equipos llegan con realidades diferentes. El cuadro de Ruidíaz sostiene una racha imparable de cinco victorias seguidas. Por su parte, los de Ibrahimovic sumaron tres partidos sin ganar.



En cuanto a la cuota de gol del duelo Raúl Ruidíaz vs Zlatan Ibrahimovic, el sueco supera largamente al peruano. El atacante de Seattle ha sumado un gol en cinco partidos y el delantero de LA Galaxy tiene 15 tantos en 19 fechas.



El Seattle Sounders vs Los Ángeles Galaxy por la Conferencia Oeste de la MLS podría significar el ascenso hasta la zona de clasificación a los Play Off del equipo de Ruidíaz, que con 32 puntos marcha en el puesto 8 de la tabla de posiciones.

Zlatan Ibrahimovic

En cambio el cuadro de Zlatan Ibrahimovic cedió terreno y se alejó a tres puntos del líder FC Dallas y se ubica en cuarto lugar con 37 puntos.



Otro desenlace importante del partido Seattle Sounders vs Los Ángeles Galaxy podría tener como protagonista a Zlatan Ibrahimovic, que si anota un gol será el número 500 de su carrera deportiva.



Giovani Dos Santos será baja para los santos y su hermano Jonathan es duda para el duelo Seattle Sounders vs Los Ángeles Galaxy.

Ruidíaz

