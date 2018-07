Seattle Sounders vs New York City EN VIVO Con Ruidíaz y Callens TV EN DIRECTO ESPN Play ONLINE por MLS

Seattle Sounders vs New York City EN VIVO EN DIRECTO. Se miden este domingo en el CenturyLink Field por la MLS de Estados Unidos. Los peruanos Raúl Ruidíaz y Alexander Callens fueron convocados en sus equipos. El partido arrancará a las 4:00 p.m. por ESPN Play.



¿Vas a seguir el Seattle Sounders vs New York City vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y reacciones.



El delantero Raúl Ruidíaz viene en gran forma a este partido frente a New York City. Esto luego de marcar su primer gol con Seattle Sounders tras su paso por Monarcas Morelia de México.

Con ello, Raúl Ruidíaz demostró que es un jugador importante para Seattle Sounders y se perfila como titular ante New York City de local.



Alexander Callens, por su parte, ya tiene un lugar en el once de New York City. El defensa peruano se lo ganó a base de buenas actuaciones en el equipo donde milita el español David Villa (lesionado).



Seattle Sounders vs New York City: Alineaciones probables



Seattle Sounders: Frei; McCrary, Torres, Ki-Hee, Tolo; Svensson, Alonso, Ship, Roldan; Lodeiro, Ruidíaz.



New York City: Johnson; Tinnerholm, Chanot, Callens, Sweat; Ozori, Ring, Medina, McNamara; Moralez, Wallace.