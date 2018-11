Seattle Sounders vs Portland Timbers EN VIVO EN DIRECTO ONLINE. Con Raúl Ruidíaz , desde el inicio, el cuadro esmeralda reciben este jueves a los 'Madereros' en el duelo de vuelta de las Semifinales de la Conferencia Oeste de la MLS. El duelo se inicia a las 5:30 p.m. (Hora peruana) en el estadio CenturyLink Field.



Mucho trabajo tiene para este Seattle Sounders vs Portland Timbers el cuadro de Raúl Ruidíaz que debe remontar un resultado adverso (2-1) que se dio en el duelo de ida. La 'Pulga' anotó el único gol de los verdes.



Brian Schmetzer, entrenador de Raúl Ruidíaz, tiene algunos inconvenientes para armar la oncena para este Seattle Sounders vs Portland Timbers por las lesiones de las lesiones de Cristian Roldan (ingle) y el defensor Chad Marshall (rodilla).



Resumen del 2-1 entre Portland Timbers y Seattle Sounders

Para el Seattle Sounders vs Portland Timbers el delantero peruano Raúl Ruidíaz sabe que con una victoria (1-0) de los 'Esmeraldas' los enviaría a las Semifinales de la Conferencia Oeste, mientras que una victoria de los Sounders de 2-1 forzaría al tiempo extra y a definición por penales.



En el cuadro de Andy Polo hay buenas noticias para el Seattle Sounders vs Portland Timbers, pues el defensa central Larrys Mabiala, quedó habilitado luego de cumplir una fecha de suspensión al ser expulsado ante FC Dallas.