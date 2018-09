Seattle Sounders vsVancouver Whitecaps : Raúl Ruidíaz se enfrenta al equipo de Yordy Reyna, este sábado en el BC Place Stadium de British Columbia por la Conferencia Oeste de la MLS de Estados Unidos. (9:00 p.m. hora peruana) (TV: ESPN + | TSN2)



Previo al Seattle Sounders vs Vancouver Whitecaps, el equipo de Raúl Ruidíaz llega como favorito tras encadenar ocho victorias seguidas y quedar a puertas de la clasificación a las series finales de la temporada.



Por su parte, el delantero Yordy Reyna será baja para el Seattle Sounders vs Vancouver Whitecaps, debido a que se encuentra suspendido por ende el duelo de peruanos quedá postergado en la MLS.



En tanto, el club de Reyna espera el Seattle Sounders vs Vancouver Whitecaps, con la confianza de los seis últimos partidos sin conocer derrota en la MLS.



"Ambos estamos en el mismo barco. Ambos estamos en buena racha. Obviamente, ellos (Seattle) han encadenado ocho victorias consecutivas. He visto todos sus partidos y creo que han merecido ganar la mayoría de ellos. Han tenido suerte en uno o dos de triunfos, pero nosotros también", dijo el técnico de los locales Carl Robinson previo al Seattle Sounders vs Vancouver Whitecaps.

Seattle Sounders vs Kansas City: Gol Raúl Ruidíaz

Alineaciones posibles del Seattle Sounders vs Vancouver Whitecaps:



Seattle Sounders : Stefan Frei, Kelvin Leerdam, Kim Kee-hee, Chad Marshall, Brad Smith, Gustav Svensson, Osvaldo Alonso, Cristian Roldan, Nico Lodeiro, Harry Shipp y Raúl Ruidíaz.

Vancouver Whitecaps : Stefan Marinovic, Jake Nerwinski, Kendall Waston, Aaron Maund, Brett Levis, Aly Ghazal, Felipe, Cristian Techera, Russell Teibert, Alphonso Davies y Kei Kamara.

