El presente futbolístico del Napoli es positivo, puesto que hay una base sólida de jugadores, una idea de juego y se encuentra peleando en la parte alta de la Serie A de Italia. No obstante, en las últimas horas ha tomado fuerza la posibilidad de que Lorenzo Insigne, figura del club, pueda mudarse a la MLS de Estados Unidos.

Según reveló la prensa italiana, Toronto FC es la institución más interesada en contar con los servicios del habilidoso futbolista y la noticia ha generado gran sorpresa. Precisamente, el italiano Sebastian Giovinco (34 años), quien defendió al mismo equipo por cuatro temporadas (2015 a 2018), se refirió al tema y no visualizó un futuro prometedor para su compatriota.

“Me vienen preguntando todo el tiempo. Están bastante seguros de que el trato está hecho e incluso lo esperan para marzo. La verdad, me parece extraño, porque es el capitán del Napoli y no creo que renuncie en el acto a su equipo, que está luchando por el Scudetto”, expresó ‘La Hormiga atómica’ a Corriere dello Sport.

De inmediato, Giovinco explicó las razones por las cuales considera que llegar a la MLS sería negativo para Lorenzo Insigne. “Personalmente, me sentí muy cómodo a nivel humano y encontré una ciudad donde la vida es fácil. Sin embargo, a nivel profesional, solo esperarás desaparecer del radar”, indicó.

“Perdí a la selección y visibilidad para ser considerado. Si estás dispuesto a renunciar a esas cosas, es una experiencia que le recomiendo a todos. Lorenzo ha ganado la Eurocopa y tuvo buen rendimiento. Espero que no desaparezca profesionalmente, porque es algo a lo que se arriesga”, agregó el exfutbolista de la Juventus.

“En 2015 me prometieron mares y montañas, que luego no estaban. Cuando fui, había nombres importantes y ahora ha bajado, ya sea por el virus u otros motivos, pero tal vez pueda cambiar con este fichaje”, sentenció Sebastian Giovinco, quien actualmente es un jugador libre, tras dejar Al Hilal de Arabia Saudita. Lorenzo Insigne, con tan solo 30 años, todavía tiene tiempo para decidir su futuro.