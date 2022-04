Su nombre es Sebastián Ortiz, es peruano, tiene 17 años y ya es parte de un equipo importante de la Primeira Liga de Portugal. El joven mediocampista milita en el Paços Ferreira y sueña con jugar en la selección peruana.

“Estoy jugando en Paços Ferreira desde hace 3 años, pero en la primera temporada no pude jugar. Ahora en estas dos últimas temporadas lo he conseguido. Para mí es un orgullo estar en este equipo porque las canteras son muy buenas”, declaró Ortiz para As Perú.

Una de las metas de Ortiz para los próximos meses es debutar en el primer equipo del club portugués. “Me genera mucha ilusión porque es un sueño que tengo. Me gustaría debutar en un equipo grande como Paços”, añadió.

Sobre la selección peruana, el joven volante aseguró que es un objetivo en su futuro. “Avanzar más, llegar a mi selección, marcar muchos goles para que todos los peruanos comiencen a conocerme y ganar más experiencia”, sostuvo.

En ese sentido, demostró su admiración por Christian Cueva. “De verdad que admiro a todos porque son muy unidos, pero el jugador que más me gusta es Cueva porque está en mi posición y se divierte con los compañeros. A la hora de jugar y entrenar es muy serio”, sentenció.

Sebastián Ortiz tiene 17 años y sueña con jugar en la selección peruana. Foto: Redes.

