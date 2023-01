La selección peruana Sub 20 disputó su último amistoso previo a su participación en el Sudamericano de su categoría en Colombia y Sebastián Pineau, delantero de la ‘Blanquirroja’, reveló en la previa los verdaderos motivos que lo impulsaron a descartar su participación con selección de Chile, pese a que sumó entrenamientos con la escuadra mapochina.

El goleador durante un contacto con la prensa no ocultó las razones que lo motivaron a abandonar a la ‘Roja’ y defender los colores patrios en el próximo campeonato pese a la gran dificultad en su grupo.

“ El motivo siempre va a ser que quiero competir, encontré una selección muy buena y siento que me va a ayudar bastante, no solo ahora, sino también a futuro ”, expresó el ex jugador de Alianza Lima para Radio Ovación.

Sebastián Pineau no afloja con Argetina o Brasil

El popular ‘Cavani peruano’ no afloja pese al complicado grupo que le toca a Perú donde enfrentará a Argentina, Brasil, Paraguay y Colombia, el dueño de casa.

“ Es cierto que los equipos que vamos a enfrentar son potencias mundiales, lo que buscamos es hacerles competencia, ver el nivel en el que estamos y poder clasificar al Mundial ”, señaló el delantero quien no renuncia al sueño de poder clasificar a fiesta mundialista de la categoría en Indonesia.

¿Sebastián Pineau seguirá en Alianza Lima?

El delantero de la Sub 20 finalizó en el 2022 su contrato con Alianza Lima y todavía no existe acuerdo de renovar con los íntimos.

“ Lo ideal sería definir mi situación antes del Sudamericano Sub 20, pero la prioridad es continuar ”, sostuvo el jugador que espera este año ser protagonista de la Liga1.