Segunda División: Polémicos audios revelarían escandaloso caso de soborno [AUDIO]

El audio revelaría que Fischer Guevara de Coopsol, debido a su cercanía con Ryan Salazar de Unión Huaral, es el intermediario para ofrecerle un monto de dinero para que jueguen "tranquilos" algunos jugadores de su equipo en el partido con César Vallejo.



Este duelo acabó con la goleada 4-0 de los trujillanos ante los huaralinos. Inclusive en el audio se habla de 'arreglo del árbitro' y un autor intelectual que corresponde al apellido de "Acuña", según difundió RPP y radio Ovación.

Fischer Guevara:



"Mira 'mano' lo que pasa es que me llamó el tío Acuña y me dijo 'Fischer habla con la gente de Huaral porque sé que Boys les va a estirar un dinero y búscame unos tres o cuatro jugadores más o menos. Yo les doy esa plata para que jueguen normal. No estoy diciendo que vayan para atrás ni nada. Porque nosotros vamos a ir con todo. Vamos con árbitro y con todo. Así para que estén tranquilos'. Una vaina así. En el primero que pensé fue en ti. Tenemos confianza en un tema delicado como este".



Ryan Salazar:

"Escúchame, estoy manejando. Te llamo de mi 'jato' pero put... igual es jodido Fischer. Tu sabes que todos se llegan a enterar. Si es para ganar es bienvenido, pero poquito atrás, sabes que es jodido".

Denuncia ante la Federación Peruana de Fútbol:

El asesor legar de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP), Johnny Baldovino, hizo la denuncia de oficio ante la FPF.



"Nosotros hemos ido a la FPF hoy temprano y hemos elevado la denuncia. Hay dos futbolistas en el audio, ya todos saben quiénes son. Es una actitud condenable para SAFAP", aseguró Baldovino aradio Ovación



"Estamos en una etapa de investigación. La FPF debe informar a FIFA. Consideramos que se daña el Juego Limpio. Nosotros debemos incentivar el juego limpio. La Comisión de Ética de FIFA tendrá que sancionar, es un tema serio que tomará algunos meses. La Segunda División está viendo resultados extraños", aseguró.



