La pinta no es lo de menos. El nuevo modelo de la camiseta de la selección Argentina no gusta a nadie. Ni bien aparecieron las primeras imágenes de la prenda que llevarán Lionel Messi y compañía en las próximas competiciones oficiales, la criticas arreciaron.

Si bien es cierto la camiseta mantiene las tradicionales franjas albicelestes, lo que más llama la atención en la nueva indumentaria son aplicaciones tipo camuflaje. En la intención de hacer una prenda más moderna, lo único que a conseguido Adidas es poner en contra a los hinchas.

“¿Cómo se va a poner eso Leo? Por dios, que mal va quedar con la 10 en la espalda por favor”, “Mejores cosas se encuentran en la salada (mercadillo popular). Hace tiempo que la marca que hace la ropa no acierta, su modelo es horrible”. “Horrible, ¿Por qué pierden la oportunidad de homenajear a Diego con una camiseta retro?” son los comentarios de los aficionados.

Reverso de la camiseta que desató polémica.

Aunque los fabricantes de la camiseta todavía no oficializaron la nueva prenda, se descuenta que será utilizada en la próxima Copa América. La presentación debía ser con la presencia de algunos referentes del cuadro de Lionel Scaloni, pero la pandemia frenó todo.

Normalmente los jugadores de la selección no opinan de las camisetas que les entregan. Sin embargo en esta ocasión no se descarta que los ‘referentes’ con Messi a la cabeza pidan una revisión al nuevo modelo. Incluso se filtró que algunos no entienden como no se aprovechó la ocasión para rendirle un homenaje a Diego Maradona.