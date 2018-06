Jorge Sampaoli , entrenador de la selección argentina , viene entrenando junto a sus máximas figuras en Barcelona previo al Mundial Rusia 2018 . Pero el técnico se dio el lujo de jugar con los más jóvenes del plantel.



Como se observan en las imágenes, Jorge Sampaoli , juega el popular 'loco' que consiste en trasladar el balón sin que la persona en el medio la pueda tocar. El técnico argentino que no se encontraba en el centro, dejó pasar la pelota y terminó perdiendo.



En medio de risas, Sampaoli pasó al centro pero no tuvo suerte y como castigo tuvo que pasar por el famoso 'callejón oscuro'. Al parecer, al entrenador no le hizo gracia al comienzo pero tuvo que cumplir su castigo.



El entrenador argentino se distendió por un momento con los jugadores más jóvenes del plantel. Mientras que, las demás figuras de la albiceleste estaban realizando movimientos cortos con balón.



Jorge Sampaoli está confiado en encontrar su once titular para el debut frente a Islandia el próximo 16 de junio. Pero antes, enfrentará a Israel en partido amistoso el 9 en Jerusalén.



