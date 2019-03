Selección Argentina: Lionel Scaloni aclaró 'discusión' con Sergio Agüero y porqué no lo convocó |VIDEO

Lionel Scaloni hizo pública este jueves la lista de convocados a la selección argentina para los partidos amistosos FIFA frente a Venezuela y Marruecos (22 y 26 de marzo) y, además del llamado de Lionel Messi, una de las sorpresas fue que Sergio Agüero no fue incluido.

A Scaloni se le consultó en conferencia de prensa por qué no consideró al 'Kun' Agüero, quien está en plena racha goleadora con el Manchester City, el líder de la Premier League.

"Quiero aclarar que mi relación con Sergio Agüero es perfecta. Lo digo porque he leído que tuve una discusión con él en el mundial y no es cierto. Es uno de los 4 o 5 (jugadores) con los que tuve una gran relación durante el mundial. Hablé con él en agosto y su situación no ha cambiado. Poco hay que decir sobre su nivel que es increíble. Yo tengo que llamar jugadores que no se han puesto la camiseta. El 'Kun' tiene posibilidades de ir a la Copa América, es un gran jugador y quiero recalcar que no hay ningún tipo de problemas con él", expresó el DT de la selección argentina.

Lionel Scaloni aseguró que su relación con Sergio Agüero "es perfecta". (Video: ESPN 2)

Con el regreso de Lionel Messi, la selección argentina enfrentará el 22 de marzo a Venezuela, en Madrid, y 26 a Marruecos, en Tánger.