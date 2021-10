El equipo de Lionel Scaloni puede quedar más cerca de la clasificación al Mundial Qatar 2022 después de los enfrentamientos contra Paraguay (Asunción), Uruguay y la selección peruana (Buenos Aires). Claro, el equipo de Argentina debe conseguir la mayor cantidad de puntos para celebrar el pase a un nuevo Mundial.

Sin embargo, en la víspera, el seleccionador identificó los pros y los contras de jugar otra vez -tal como ocurrió en septiembre- tres partidos en pocos días. En tal sentido, el DT de la Albiceleste rescató que el hecho de tener un grupo formado es una ventaja, aunque el tiempo para entrenar juntos sea cortísimo.

“Estoy ansioso de que lleguen estos partidos porque son fechas importantes y creemos que estamos bien. Hay una base del 80 o 90 por ciento que se repite en el plantel. Eso te da una tranquilidad, aunque tengas poco tiempo para trabajar. Siempre se puede mejorar, no somos invencibles ni mucho menos”, declaró Scaloni.

“Al ser tres partidos cambia un poco. Hay pocos días para preparar el siguiente partido, sobre todo entre el primero y el segundo. Estamos acostumbrados a jugar jueves o viernes. El problema es el segundo partido, donde ya vienes con una carga previa y tienes que prepararlo sin dejar de pensar en el último”, explicó el técnico en una conversación con el canal oficial de la selección.

“Esto de las tres fechas es algo nuevo, pero tenemos una convocatoria amplia. Es algo atípico, sobre todo en Sudamérica, donde los desplazamientos son largos. Por suerte esta vez no los tenemos, pero cuando te toca jugar lejos es un problema”, manifestó el preparador de 43 años, quien vio como positivo disputar el choque ante Uruguay y Perú en Argentina.

Los ausentes por lesión

El DT de la selección argentina destacó la formación de un grupo sólido, con el que ganó la Copa América a mitad de este año y con el que afronta las Eliminatorias. No obstante, Scaloni también lamentó que jugadores importantes (como Sergio Agüero o Paulo Dybala) se pierdan estas citas debido a problemas con lesiones.

“Preocupa tener lesionados. Va pasando el tiempo y a algunos no podemos darles continuidad. Es muy difícil sobre todo porque estamos consolidados como grupo. Me hubiera gustado contar con Paulo, con Sergio, jugadores que queremos. Por una cosa u otra no hemos podido contar con ellos. Es un contratiempo, pero hay chicos que pueden hacerlo igual o incluso mejor”, sentenció.