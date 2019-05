Selección argentina: Lista convocados Copa América 2019, con el regreso de Sergio Agüero y Mauro Icardi

A fuerza de goles, Sergio Agüero abandonó el destierro al que había sido condenado tras el Mundial Rusia y volverá a jugar para la selección argentina en la Copa América Brasil 2019.



Sergio Agüero, delantero del Manchester City, flamante campeón de la Premier League, figura en la nómina preliminar de 32 futbolistas citados por el técnico Lionel Scaloni para la Copa América 2019 que se jugará de 14 de junio al 7 de julio.



La nómina fue difundida por una persona vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La persona pidió reserva de identidad ya que todavía no fue publicada en los canales oficiales. El plantel se reducirá a 23 futbolistas la próxima semana.



Sergio Agüero no había sido convocado durante el ciclo de Scaloni, que comenzó tras el despido de Jorge Sampaoli por el fracaso en Rusia el año pasado. La Albiceleste quedó fuera en octavos de final en medio de una supuesta rebelión de los jugadores contra el entonces entrenador.



Parte de la vieja guardia del seleccionado que jugó y perdió tres finales (Mundial 2014 y Copa América 2015 y 2016), el “Kun” Agüero quedó cuestionado por las críticas. El astro Lionel Messi se tomó un descanso, jugó un amistoso en marzo pasado y aparece en la lista para Brasil.



Agüero protagonizó una gran temporada en el fútbol inglés, anotando 21 goles. En paralelo, otros atacantes que sí estuvieron en la consideración de Scaloni como Mauro Icardi y Paulo Dybala bajaron notablemente su rendimiento en los últimos meses. El primero incluso estuvo varios partidos afuera por un conflicto con el Inter de Italia por la renovación de su contrato.



Otro de los históricos que fue tomado en cuenta fue Ángel Di María, para el cual el técnico tampoco le encontró un reemplazante de la misma categoría.



La lista no tiene otras sorpresas ya que incluye a los jugadores que disputaron media docena de amistosos bajo el mando de Scaloni.



Argentina integra el Grupo B junto a Colombia, Paraguay y Qatar. Debutará ante Colombia el 15 de junio en Salvador.

Lista de Argentina



Arqueros: Franco Armani (River Plate), Esteban Andrada (Boca Juniors), Agustín Marchesín (América, México), Juan Musso (Udinese, Italia), Gerónimo Rulli (Real Sociedad).



Defensas: Renzo Saravia (Racing Club), Gabriel Mercado (Sevilla, España), Nicolás Otamendi (Manchester City, Inglaterra), Germán Pezzella (Fiorentina, Italia), Walter Kanemann (Gremio, Brasil), Nicolás Tagliafico (Ajax, Holanda), Marcos Acuña (Sporting Lisboa, Portugal), Ramiro Funes Mori (Villarreal, España), Juan Foyth (Tottenham, Inglaterra).



Volantes: Leandro Paredes y Ángel Di María (PSG, Francia), Giovani Lo Celso (Betis, España), Exequiel Palacios (River Plate), Guido Rodríguez (América, México), Roberto Pereyra (Watford, Inglaterra), Rodrigo De Paul (Udinese, Italia), Matías Zaracho (Racing), Gonzalo Martínez (Atlanta United, EEUU), Maximiliano Meza (Monterrey, México) e Iván Marcone (Boca Juniors).



Delanteros: Paulo Dybala (Juventus, Italia), Lionel Messi (Barcelona, España), Sergio Agüero (Manchester City, Inglaterra), Lautaro Martínez y Mauro Icardi (Inter, Italia), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Matías Suárez (River Plate).

