Selección argentina: Mauro Icardi no fue convocado y esta fue su polémica reacción en Instagram [VIDEO]

Mauro Icardi se quedó fuera de la lista de convocados de la selección argentina para Rusia 2018 y a través de las redes sociales de su esposa, Wanda Nara , se pudo observar su frustración.



El controversial futbolista del Inter de Milán le respondió a Jorge Sampaoli, Lionel Messi y compañía cantándoles el tango "El sueño de Pibe" de Osvaldo Pugliese.



"Jugaré en la quinta después en primera yo sé que me espera la consagración”, cantó a flor de piel Icardi. No obstante, su esposa Wanda Nara, minutos antes de este video publicó que Mauro había sido el máximo goleador de la liga italiana pero esto no bastó para ser convocado por Sampaoli.



Mauro Icardi le habría respondido a Sampaoli.

La esposa de Mauro Icardi durante toda la jornada de ayer y hoy ha estado filosa con los mensajes indirectos a los que integran la selección argentina. Destacó sus logros y citó tweets de personas que pedían al delantero en Rusia 2018.



Mauro Icardi: 29 goles en 34 partidos. — Wanda_Icardi (@wandaicardi) 21 de mayo de 2018

Goleador de la serie A !! Hoy también festeja su gol número 100 en el ÍNTER a sus 25 años ... CAPITÁN con todas las letras , de esos que se proponen metas inalcanzables y es el primero en darlo TODO , ejemplo de profesional y ser humano .. y acá esta la recompensa CHAMPIONS !!! — Wanda_Icardi (@wandaicardi) 20 de mayo de 2018

Mauro Icardi debutó en la selección argentina a los 23 años jugando nueve minutos frente a Uruguay en octubre del 2013. Su convocatoria solamente fue para que no pueda jugar con la selección de Italia que lo había llamado meses antes.



