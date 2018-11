Selección de Bolivia: Mira la brutal patada de César Farías a un hincha en aeropuerto |VIDEO |FOTOS 

Lo hizo una vez más. El venezolano César Farias, quien fue anunciado como entrenador definitivo de la selección de Bolivia , desde el 2019, sumó un nuevo episodio de violencia en su carrera al aplicarle una violenta patada a un hincha boliviano cuando llegaba con su actual equipo, The Strongest , a Santa Cruz.



La Federación Boliviana de Fútbol anunció una investigación interna sobre la brutal agresión de César Farías, a quien se le observa en un video aplicarle una brutal patada a un hincha que termina por el suelo. El entrenador interino de la selección de Bolivia (Que también es DT de The Strongest) alegó que su acción fue para defender a un compañero de equipo de una amenaza.



Este nuevo escándalo que involucra a César Farías sucedió el pasado 29 de septiembre en el aeropuerto de Santa Cruz, cuando el DT de The Strongest de La Paz llegaba con el equipo que dirige y todo el episodio de violencia fue registrado por las cámaras del terminal aéreo.



César Farías golpeó a hincha boliviano en aeropuerto de Santa Cruz.

César Farías , hizo su defensa y argumentó que todo se trata de 'un complot' contra el presidente de la federación, César Salinas y trabar su llegada a la selección de Bolivia. El entrenador de The Strongest relató que actuó para defender a un compañero del club que era amenazado por ese hombre. Asimismo, aseguró estar preparado "para esta y cosas peores" en Bolivia.



César Farías fue suspendido dos años por el Tribunal Superior de Disciplina de la Federación Boliviana por agredir a un dirigente de Oriente Petrolero en 2016, cuando dirigía al The Strongest en una etapa anterior. El fallo luego fue revocado y volvió en marzo del presente año al club paceño, con el que es tercero en el torneo Clausura.