Selección de Brasil: Las críticas destruyen a los jugadores de la Canarinha tras empate con Panamá

La histórica igualdad entre Brasil y Panamá (1-1) ha dejado un sabor amargo en el país sudamericano. Además del resultado final, el trabajo de algunos jugadores y la actitud mostrada, durante los 90 minutos, dejaron mucho que desear.

Algunos ex seleccionados de la 'Canarinha' y la prensa especializada apuntaron contra los futbolistas que tuvieron un desempeño paupérrimo en la cancha contra los 'Canaleros'.

"No hubo el espíritu de lo que es la selección de Brasil y los jugadores no honraron esta camiseta. No me refiero al empate con Panamá sino a empatar de forma apática", apuntó Walter Casablanca, mundialista en México 86.



"Este es el tipo de comportamiento que no queremos para jugadores de la selección brasileña", sentenció Junior, otro de los ex miembros del cuadro nacional.

En Globoesporte, el periodista Galvão Bueno rescató la labor de algunos hombres en Brasil. "Solo se salvaron cuatro. Casemiro, Arthur, Lucas Paquetá y Richarlison. Y también un poquito Coutinho en el primer tiempo", indicó.

